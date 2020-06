1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables señaló que hasta noviembre de 2020 se fusionarían, mediante absorción, las empresas petroleras estatales Petroecuador y Petroamazonas, por tanto, no habrá disminución de personal, señaló Ortiz. Indicó que a partir del 2021 entraría el proceso de optimización, además de informar que las empresas cuentan con crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e irán de la mano de asesoría internacional. Su integración permitirá un trabajo más eficiente en beneficio del país, agregó.

Este pronunciamiento lo formuló Ortiz, de manera virtual en la Comisión de Biodiversidad, donde además, expresó que hasta la primera semana de julio se fusionarán las Agencias de Regulación y Control de Hidrocarburos, Minería y Electricidad, conforme lo determina el decreto ejecutivo 1036, a pesar de que el proceso es complicado ya que sus ámbitos de acción son diferentes.

Sobre la denuncia de la presunta construcción de una carretera de dos kilómetros en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, el ministro Ortiz comentó que dicha información no tiene fundamento ya que todos los procesos que se llevan adelante se ejecutan cumpliendo rigurosamente la licencia ambiental. Lo que existe es un acceso ecológico, no sujeta a tráfico que permite unir las plataformas A y B, señaló.

Además, dijo que de manera física, el Ministerio del Ambiente hace seguimiento y control estricto del cumplimiento de la licencia ambiental. Añadió que por efecto de la pandemia Covid-19 se controla en ingreso y salida de personas cumpliendo rigurosamente los protocolos de bioseguridad.

En otro orden, el Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables detalló que los informes 11 y 12 de la Declaratoria de Interés Nacional ya fueron enviados a la mesa legislativa. Sobre este particular, los comisionados señalaron que hasta el momento no se cuenta con dichos informes, por lo que presentaron su inconformidad ante lo dicho por Ortiz, más aún cuando en la Declaratoria se establecen plazos que lamentablemente no se cumplen.

Respecto del proceso de fusión de las empresas estatales y de las tres agencias: hidrocarburífera, hidroeléctrica y minera, los parlamentarios alertaron que la optimización limitará la presencia del Estado e irá hacia la privatización de los recursos naturales no renovables. Exigieron la estabilidad de quienes laboran en las mismas, considerando que un importante número de ellos trabajan en las provincias productoras del hidrocarburo y son en consecuencia, parte importante de la economía local.

En su turno, el ministro de Ambiente y Agua, Paulo Proaño, precisó que la institución hace monitoreo continuo de los procesos que se desarrollan en los bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní, a través del control de la calidad del ambiente, agua, ruido. En todos se cumple con los límites permitidos, es decir, se salvaguarda la biodiversidad del Parque Yasuní, se cumple con el Plan Nacional de Cambio Climático, así como del Plan Socio Bosque, con 14 convenios de conservación. Hay esfuerzos conjuntos de responsabilidad ambiental y control en campo, añadió.

Mientras que, Juan Carlos Morales, en representación de la Secretaria de Derechos Humanos, sostuvo que esta Cartera de Estado realizó un sistema de monitoreo integral para precautelar los derechos de pueblos, nacionalidades y en aislamiento voluntario. Los patrullajes tanto terrestres como fluviales en el Parque Yasuní, la zona intangible y de amortiguamiento no evidenció avistamiento de pueblos no contactados.

Los parlamentarios también recibieron en comisión general a Gilberto Menquino, presidente de la comunidad Waorani, quien precisó que no solo se debe proteger la biodiversidad del Parque Yasuní, sino también la vida de pueblos y nacionalidades que por efecto de la pandemia Covid-19, no se ha dado atención debida por parte del Estado. Solicitó se suspenda la construcción de la carretera en el ITT; que los informes que presentan las autoridades por la Declaratoria de Interés Nacional a la Asamblea Nacional se compartan a los representantes de las comunidades para conocer avances o retrocesos.

Además, pidió que una delegación de la Comisión realice una visita in situ para verificar que se cumpla con las licencias ambientales, se respete los derechos de pueblos y nacionalidades, y constate que la apertura de vía sea sendero ecológico y no una carretera. Este pedido también lo formuló Amanda Yépez, representante del Colectivo Geología Crítica, quien cuestionó la ampliación de las vías en las plataformas petroleras Tambococha e Ishpingo, que se construyó en tiempo de pandemia, lo cual provocó contagio a pueblos y nacionalidades indígenas.

Ante estos, cuestionamientos, los ministros de Energía y Recursos Naturales no Renovables, así como de de Ambiente y Agua, reiteraron que las actividades que realizan en los bloques 31 y 43 en la Parque Nacional Yasuní, se ejecutan espetando la licencia ambiental y los protocolos de bioseguridad por la pandemia Covid-19.