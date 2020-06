1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 08 Junio 2020

La ministra de Educación, Monserrat Creamer Guillén, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Johanna Cedeño Zambrano, negó las supuestas presiones para activar el programa de alimentación escolar en el régimen Costa que, según Vinicio Baquero Ordóñez, exviceministro de Gestión Educativa, habría motivado el pedido de renuncia a su cargo.

Creamer reconoció que solicitó la renuncia de Baquero porque evidenció que no estaba empoderado de las responsabilidades que le correspondían. Días antes de iniciar las clases en el régimen Costa pedí me entregara información actualizada y no la tenía, dijo, al justificar su requerimiento de dimisión.

Sobre los supuestos desacuerdos que lo llevaron a dejar su cargo, la Ministra expresó que le habría gustado que los haga conocer oportunamente y no cuando, como dijo el ingeniero Baquero, espontánea y casualmente se filtró su renuncia hacia los principales medios de comunicación del país, con las discrepancias que había tenido el viceministro.

En torno a varios de los cuestionamientos del exfuncionario, Monserrat Creamer defendió el trabajo desarrollado en el Ministerio de Educación, sobre todo para enfrentar la emergencia sanitaria que afronta el país y la continuación del año lectivo desde casa, con el apoyo de medios telemáticos, para el caso de la Sierra y Amazonía.

El ingeniero Baquero consideraba que no se puede iniciar clases virtuales en la Costa porque no hay la suficiente conectividad, ni acceso a computadores u otros dispositivos, pero no por eso vamos a retrasar el proceso educativo, ya que este plan está acompañado por otras estrategias de aprendizaje, señaló.

“Se ha dicho que no tendría la suficiente firmeza para liderar al sector educativo, eso no es así, porque soy lo suficientemente firme en mis acciones y no porque en este momento no hay suficientes recursos económicos voy a decir, como no contamos con fondos me voy, al contrario, creo que es el momento de apoyar al país y hacerlo con absoluto compromiso con los niños y jóvenes del país”, aseguró.

Respecto de la alimentación escolar para la Costa, Creamer informó que el contrato está vigente y lo que se debía emitir es la orden de compra, puesto que los precios pactados son fijos y las empresas contratistas ya tenían adjudicadas esas entregas, de acuerdo con los plazos establecidos.

Sobre la desvinclación de docentes, dijo que lamentablemente hubo la necesidad de tomar esa medida pero, a cambio, entraron con nombramiento permanente 6600 maestros que ganaron el concurso Quiero ser Mestro, esto constituye un gran avance en la educacion y brinda estabilidad al magisterio, añadió.

Así mismo, en torno al recorte presupuestario por más de 900 millones de dólares, la ministra Creamer aseguró que aún no se puede hablar de recortes, sino de una programación presupuestaria permanente.

Entre tanto, el exviceministro de Gestión Educativa reiteró que el recorte presupuestario en el sector educativo, solo en el ámbito de su competencia, supera los 900 millones de dólares, con lo cual, los estudiantes del ciclo escolar Sierra y Amazonía, del período 2020-2021, no contarán con dotación de uniformes, ni textos escolares.

Insistió en que el recorte es uno de los desacuerdos que mantuvo con la Ministra, como también respecto de la compra de desayunos escolares para la región Costa, en abril de este año, mientras los estudiantes se encontraban en vacaciones. También fue motivo de discrepancia el inicio de clases en la Costa, el 1 de junio, cuando la recomendación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional fue que se retome la actividad educativa desde el 1 de julio.

Monserrat Creamer respondió las preguntas puntuales formuladas por los legisladores Fausto Terán, Luis Pachala, Ramón Terán, Karina Artega, Jimmy Candell, Noralma Zambrano, Eliseo Azuero, Silvia Vera, Michel Doumet y Carmen Rivadeneira, sobre todo relacionadas con los efectos que tendrá en el sistema nacional de educación el recorte presupuestario para este sector, así como los resultados del aprendizaje en casa y el retorno programado a las clases presenciales.

Johanna Cedeño, titular de la Comisión de Fiscalización, dijo que receptrá todos los pedidos que formulen los miembros de la mesa, en torno a temas relacionados con eduacción, a fin de correr traslado a las autoriades pertinentes y, si se trata de alguna comparecencia, se incluirá oportunamente en la agenda.