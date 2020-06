1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 07 Junio 2020

Dalo Bucaram Pulley aseguró que ni él ni sus hermanos han sido notificados de una supuesta revocatoria de visa por parte del Gobierno de EE.UU. El exlegislador e hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz habló con El Comercio la noche de este sábado 6 de junio de 2020, desde Miami, Estados Unidos.

Según Bucaram Pulley, tampoco conoce si la Fiscalía General o el Gobierno ecuatoriano realizaron una solicitud para la revocatoria de sus visas en ese país.

“Hasta este momento, que en EE.UU. son las 21:34, no ha habido ninguna decisión del Gobierno norteamericano o del Consulado respecto a revocatorias de visas de ninguno de mis hermanos ni de mí. De hecho yo tengo dos visas, tengo una visa de turismo y una de estudiante porque yo estoy por empezar una maestría acá”, puntualizó.

El expresidente Bucaram había señalado horas antes a este Diario que existía un pedido de revocatoria de visa de EE.UU. para toda su familia (El Comercio tiene el audio de esa declaración).

“La información que nos dieron temprano de parte de una agencia era esa”, precisó Dalo Bucaram. “Mi papá seguramente la creyó, yo no la creí porque sé cómo es la gente que en el fondo disfruta dando malas noticias y él quizás es más rápido de hacer conjeturas políticas y ese tipo de cosas. Yo intento siempre contrastar la información”.

“No conozco ni que la Fiscalía ni que el Gobierno del Ecuador hayan enviado alguna revocatoria de visa en contra nuestra. No tendría por qué hacerlo”, insistió el exasambleísta, quien este 7 de junio tiene previsto dar una rueda de prensa virtual, denominada ‘El domingo hablamos’.



“Yo no estoy inmiscuido en ninguna investigación, ni en ningún proceso, ni mis hermanos tampoco. Entonces no le encuentro ninguna lógica. Se nos dijo por un chisme de una agencia de viajes, a la que no le doy ninguna credibilidad, que supuestamente había un pedido”, enfatizó Dalo Bucaram, también excandidato a la Presidencia de Ecuador.

“Le pregunté (a mi padre) y dice que tampoco le ha llegado una notificación sobre la revocatoria. No sé. En todo caso quizás podrían justificar un pedido en ese caso por este juicio inventado que le han hecho a mi padre por el tema del arma. Por eso no me refiero a eso. Lo que si doy fe es que ni mis hermanos ni yo tenemos ninguna petición. De mi hermana ni que decir porque ella ya tiene la ciudadanía americana porque ella vive acá”. (El Comercio)