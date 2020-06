1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 05 Junio 2020

Este viernes 5 de junio, Rocío de Moreno, esposa del presidente de la República, intervino en el encuentro virtual en el que participó el Papa Francisco junto a las cónyuges de los Jefes de Estado, en el marco del Día Mundial del Ambiente.

La Primera Dama explicó que en Ecuador se impulsa la iniciativa Tierra de niños, niñas y jóvenes en la cual han participado dos millones de estudiantes y 10 000 instituciones educativas del país.

De manera virtual, las Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes (ALMA) de Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá y Paraguay, compartieron un mensaje común basado en la construcción de un mundo más solidario, pacífico y sostenible.

El evento finalizó con el mensaje del papa Francisco que recordó la importancia de la educación y también pidió a las personas que se comprometan con el cuidado del ambiente.

“En esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, que abre las puertas de la Universidad del sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas, reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos. Ese encuentro tiene que darse siempre porque si no, no hay humanidad, no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueño, no hay profecía”, indicó del Papa Francisco, durante el encuentro.