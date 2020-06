El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, fue puesto en libertad en horas de la noche del 03 de junio y se le dictó arresto domiciliario por treinta días. Al exmandatario se le encontró un arma de fuego y gran cantidad de equipos médicos.

El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, fue puesto en libertad y se le dictó arresto domiciliario por treinta días. Al exmandatario se le encontró un arma de fuego y gran cantidad de equipos médicos.

Bucaram escribió en su cuenta en Twitter, que en su vida ha tenido dos armas, las cuales fueron regaladas. "Dos armas me regalaron en mis 68 años de edad, las dos en 1996, la una Paco Moncayo y la otra don Aquiles Alvarez Lértora(+). El general tendrá que decirlo en el proceso. Los delincuentes andan armados y un hombre al que públicamente amenazan con matarle los hijos y los nietos", escribió en un primer mensaje.

Mencionó que hace tres años había reportado a la policía que tiene un arma. "Hace casi 3 años reporte a la policía que tenía un arma, concretamente la General Tania Varela, fui con el Dr Fernando Rosero. Le dije a la general que como hacía para conseguir un permiso para portar armas, me dijo que el trámite era largo, que FFAA y demás. Pero reporte el arma".

2 armas me regalaron en toda mi vida, la una me la dio FFAA como un presente, la otra don Aquiles Alvarez Lértora(+) mi gran amigo. En el golpe d estado desapareció un arma, la otra está en mi posesión y la reporte en el 2017 a la general Varela y le pedí un permiso que no se dio