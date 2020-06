1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Jueves, 04 Junio 2020



El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en una entrevista con el Universo, explicó que en el Acuerdo Ministerial 179, si bien hay cinco niveles, los militares pueden operar desde el tercer nivel y en el quinto solo cuando hay resistencia agresiva agravada y en estado de excepción.

Expuso que del primero al tercer nivel, que se refieren a riesgo latente, resistencia pasiva y resistencia defensiva no hace falta la presencia militar, porque la estrategia utilizada es, esencialmente, policial.

Asegura que el acuerdo no viola la normativa internacional sobre derechos humanos. A su juicio, quien dice eso no ha leído los instrumentos internacionales vinculantes, además de la Constitución y las leyes. "Esto no es un invento militar".