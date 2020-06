1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 03 Junio 2020

José Cabrera Zurita, consejero del CNE, explicó este miércoles que en el Registro Pasivo están las personas que no hayan sufragado en las cuatro últimas elecciones y que durante ese tiempo no hayan realizado trámites ante el organismo electoral.

"Quienes consten en el Registro Pasivo no podrán votar. Si se acercan a una Junta Receptora del Voto se les entregará únicamente el certificado de presentación. Para habilitarse y sufragar, los ciudadanos podrán hacerlo a través de la página web o en delegaciones provinciales".

La ciudadanía puede verificar si se encuentra en el Registro a través de la página web institucional http://cne.gob.ec.

Cabrera detalló por otro lado que la entrega de certificados provisionales de votación y los cambios de domicilio se están realizando a través de la página web.

"Esto no estaba planificado, pero como CNE hemos dado una opción a la ciudadanía para que pueda realizar sus trámites de manera segura".

Además, informó que en los próximos días se realizarán las reuniones de consejos consultivos con organizaciones políticas y allí se pondrán sobre el tapete las formas de votación para las elecciones del 2021. "Esta decisión tiene que responder a un consenso nacional, no a una imposición", dijo.

Hasta ahora, en el CNE no se ha definido un presupuesto para los comicios y mientras no exista un pronunciamiento oficial, no pueden hablar de valores. "Tenemos que ver primero las opciones de votación", sentenció. (PMB)