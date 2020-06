1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Miércoles, 03 Junio 2020

El asambleísta, Jimmy Candell, se mostró optimista de lograr votos en el Legislativo para censurar al ministro de Finanzas Richard Martínez. "Cómo es posible que el sistema de educación nacional tenga un recorte presupuestario en momento de crisis, cuando se anuncia pagos en deuda y nómina", reprochó.

La medida aplicada a la educación superior afecta en la suspensión de miles de profesores contratados e impediría que 120 mil estudiantes no tengan como acceder a esta etapa.

"Han sido casi $1.000 millones de recorte en educación y es por eso que la comisión convoca al ministro de Finanzas, porque debe haber una explicación", dijo.

Candell detalló que el juicio político en contra de la autoridad se enmarca en el incumplimiento de funciones, por "atropellar la Carta Magna". En ese sentido, cree que tendrán los votos suficientes para censurar y destituir al ministro.

“Presentamos 48 firmas, no se necesitan más, cuando esto sea calificado y pase al Pleno se pueda sancionar a un funcionario que no ha tenido conciencia social. Si hubo fondos para pagar a los tenedores de la deuda externa, le hemos pedido al Ministro que nos envíe el listado de tenedores de deuda, que no lo quiere hacer. Hay acciones que dejan mucho que desear, el pueblo ecuatoriano necesita una explicación sobre el uso de su dinero", sentenció. (PMB)