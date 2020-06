Por irregularidades y supuestos hechos de corrupción

Martes, 02 Junio 2020

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, anunció este martes 2 de junio, que presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial donde pidió que se investigue a varias personas e inclusive a los 2 hijos de su esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria.

"Estoy seguro que la justicia y la transparencia brillarán y juntos continuaremos uniendo esfuerzos para trabajar por la provincia. Entenderán que no es una decisión fácil para mí, pero ¡Guayas es primero", dijo a través de un mensaje en Twitter.

El jefe del Gobierno del Guayas recordó que la provincia fue la más afectada por la pandemia del coronavirus en el Ecuador. “Hubo un desangre y murieron 10.000 personas… Olía a muerte”.

Ante ello, aseguró que tomó la decisión de que se suscribieran 17 contratos por las necesidades que surgieron por dicha emergencia, durante la cual, incluso, se registró la caída del puente vehicular de acceso a Colimes.

“Aquí no ha habido perjuicio económico al Gobierno Provincial. Todas las autoridades estuvimos expuestas a un mercado, que no se podía controlar porque este país no tiene una política estatal de fijación de precios de mercado y estábamos enmarcados en la oferta y la demanda”, precisó Morales.

