Detalles Publicado el Lunes, 01 Junio 2020

La cifras que da el Comité de Operaciones Especiales (COE) Nacional sobre el covid-19, son ciertas, pero incompletas, porque están hechas en base a las pruebas que el Gobierno Nacional ha realizado.

Así lo afirmó el exalcalde de Guayaquil y quien preside el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en la ciudad porteña, Jaime Nebot, en entrevista con RTS.

Para Nebot, los contagiados en el país son "cientos de miles" y resalta que sólo en Guayaquil, los muertos por este virus pasan los 7.500. "Nosotros llegamos a tener en el mes de abril 470 muertos por día. Gracias a Dios y al trabajo conjunto, hemos llegado a cero muertos diarios por covid".

A su juicio, el Municipio de Guayaquil ha cumplido no sólo con lo básico, sino también ha puesto más de 30 millones de dólares para equipos, medicinas, pruebas y todo lo necesario para atender la pandemia. Esto, a pesar de haber sido privado por "el ministro de Finanzas del IVA y las rentas que le corresponden".

Destaca que Guayaquil, es una de las ciudades del mundo, que más rápido y drasticamente ha tumbado la curva de muertos por coronavirus.

Sobre el cambio de semáforo, Nebot destaca que los guayaquileños se han mantenido bien con el amarillo y anunció que esta tarde la alcaldesa informará sobre la encuesta hecha el fin de semana.

Corrupción en la pandemia

Sobre los hechos de corrupción en hospitales y con la adquisición de productos médicos, aseveró que los culpables deben ser sancionados y encarcelados.

"La corrupción es execrable en cualquier medida o circunstancia, pero cuando eso pasa en medio de la muerte y la enfermedad es deplorable (...) Cuando usted compra comida cara, quita comida a quienes tienen hambre, cuando usted compra medicinas y mascarillas caras, quita salud y vida", aseveró.

Cuestionó que Ecuador se está quedando en investigaciones y aún no hay culpables ni presos. "Aquí hay asesinados sin asesinos, robos sin ladrones y violadas sin violadores (...) Tiene que haber presos sea del partido y el cargo que sea".

Al ser consultado sobre los hechos de corrupción que empañan la gestión del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales y si esto afectaría la imagen del Partido Social Cristiano (PSC), Nebot respondió: "¿Si el gerente de la CocaCola viola a la secretaría se empaña la imagen de la CocaCola o el gerente se va ir a la cárcel?".

El líder del PSC, continúo con la analogía y dice que si el gerente no es culpable debe investigar quién sí lo es, así sea su familiar. "Yo no meto las manos en fuego por nadie, porque le tengo miedo al fuego".

Ecuador y la crisis

Jaime Nebot, anunció que este mes de junio anunciará su decisión respecto a una eventual candidatura presidencial, de cara a los comicios del 2021.

El líder del Partido Social Cristiano (PSC) afirmó que ya tomó la decisión en marzo pasado. “No la he comunicado porque me pareció inoportuno, me pareció indelicado que en medio de la enfermedad y la muerte yo me ponga a hablar de política y asuntos electorales”.

Afirmó que su posición siempre será clara, pero advirtió que nunca abandonará el servicio público. “Eso si se los puedo anticipar”.

Cuestionó las medidas tomadas por el Gobierno para sacar a un “país quebrado” por malas administraciones de “larga data”. Refirió que la crisis por el coronavirus y la baja del petróleo agravaron aún más la situación de Ecuador.

Entre lo que criticó está la reducción de jornada laboral, que "es un pretexto para pagar menos, en un país que necesita trabajar más".

Además, mencionó que le bajan el sueldo a las personas, entonces las personas van a comprar menos (…) si usted no vende ni cobra, no hay IVA, no hay ICE, si usted le pasa todo eso, usted va a perder plata o va a ganar poco, si eso sucede el impuesto a la renta se merma…”.

"El Estado tiene una fórmula perversa e impuestera que no sacará el país adelante", concluyó.