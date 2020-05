Reportaje Código Vidrio

Durante dos años consecutivos, en la embajada de Ecuador en Londres se celebró con fondos públicos el aniversario del asilo concedido a Julian Assange. Esos festejos están prohibidos por la ley, pues no son actos protocolarios oficiales, según la Contraloría. Código Vidrio accedió en exclusiva al video de la fiesta celebrada en agosto del 2014, durante la visita oficial del entonces canciller Ricardo Patiño. La filmación original no tiene audio, pues ese momento las cámaras no contaban con micrófonos. En septiembre, el líder de WikiLeaks enfrentará un proceso de extradición pedido por Estados Unidos.

Mientras estuvo al frente de la Cancillería, Ricardo Patiño fue un protector incondicional de Julian Assange, a espaldas de las autoridades diplomáticas de la embajada en Londres.

Al cumplirse el segundo aniversario del asilo de Assange, entre el 16 y 18 de agosto de 2014, el entonces canciller Patiño lo visitó en la embajada de Ecuador en Londres. Durante tres días cumplió una apretada agenda, que incluyó un festejo a lo grande en la sede diplomática.

La fiesta quedó grabada en un video inédito, al que accedió Código Vidrio. En la filmación, que no tiene audio, realizada en la sala de reuniones de la embajada participaron, entre otros, Patiño, Assange, los españoles José María Guijarro, Chema, entonces alto funcionario de Cancillería y hoy diputado del partido Podemos, que cogobierna en España; Iván Orosa, también asesor de Cancillería; Baltasar Garzón, abogado del fundador de WikiLeaks; Eva Golinger, admiradora del proceso bolivariano, varios integrantes y simpatizantes de WikiLeaks, entre otros huéspedes que se divirtieron a sus anchas en el Hotel, como se conocía a la embajada.

Video del festejo en la embajada de Ecuador en Londres por el segundo aniversario del asilo de Assange

En el homenaje no estuvo el embajador de la época, Juan Falconi, quien meses antes había enviado varias comunicaciones al Canciller denunciando los constantes excesos y desenfrenos de Assange y algunos miembros de su equipo, y las fricciones y roces con el personal de seguridad.

Patiño, que fue canciller entre 2010 y 2015, nunca respondió los correos que le enviaban las autoridades desde la sede: insistían constantemente en ponerle reglas al australiano, según dos exámenes de la Contraloría https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59220&tipo=inf; https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=59204&tipo=inf.

Assange cumple una condena de 50 semanas en la prisión de Belmarsh, al sur de Londres, desde abril de año pasado cuando fue expulsado de la embajada del Ecuador.

En septiembre próximo enfrentará en los tribunales ingleses un proceso judicial de extradición a Estados Unidos, por la divulgación de información clasificada, en 2010. Su equipo de abogados sostiene que se trata de una persecución por su papel crucial al develar información que evidenciaba crímenes de militares estadounidenses contra civiles en Iraq y Afganistán. Organismos internacionales se han pronunciado a favor de Assange, denunciando que si se concreta la extradición su caso sentaría un funesto precedente contra la libertad de expresión.

El informe de UC Global sobre la agenda y las medidas de seguridad para Patiño y su comitiva, en agosto de 2014

La fiesta en la sala de reuniones

El agasajo se realizó en la sala de reuniones de la embajada con unos 25 invitados, que se sirvieron tragos y bocaditos, repartidos por dos meseros, que vestían de negro. Hubo música y un ecuatoriano también animó el festejo con su guitarra. Los asistentes bailaron y cantaron eufóricos.

En la conmemoración se gastaron 6.557 dólares, descritos en el rubro “Eventos públicos” del 2014, asignados en el fondo para la permanencia y mantenimiento de Assange, según un examen de la Contraloría.

No era la primera vez que este tipo de celebraciones se llevaban a cabo. Un año antes, en junio de 2013, se realizó el evento de conmemoración del primer año del asilo, autorizado por la embajadora Ana Albán. En esa celebración se gastaron $5.395.

La Contraloría auditó estos gastos. En su examen DNA1-0037-2019 estableció que Albán autorizó el pago de ese evento “sin observar las normas de austeridad y control del gasto público, que establece la prohibición de festejos, agasajos o recepciones, a excepción de aquellos actos conmemorativos o protocolarios, ya que la fecha de asilo diplomático no constituye un acto conmemorativo, lo que ocasionó un pago sin sustento legal”.

Informe de los gastos de los eventos de 2013 y 2014, en la embajada en Londres

Según Albán, la conmemoración sí estaba justificada, pues “buscaba obtener la atención del Reino Unido para la búsqueda de una solución que evite la prolongación de la permanencia de Assange en la embajada, a través de la concesión del salvoconducto para su salida del territorio británico, conforme lo venía solicitando el Gobierno ecuatoriano y fue anunciado públicamente por el Canciller (vía teleconferencia) en este evento”.

La embajadora, quien es directora Ejecutiva del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, creado por el Gobierno, tuvo también inconvenientes para imponer reglas al asilado, que desde el 2012 supo que se había instalado un sistema de cámaras, para vigilar la sede, al cual tenía acceso, indican reportes diplomáticos enviados desde Londres a Cancillería.

Pese a que las celebraciones ajenas a actos protocolarios oficiales del Ecuador están prohibidas por la ley, el año siguiente el mismo canciller Patiño avaló la reunión social, como parte de su visita oficial al Reino Unido.

Patiño no intervino para frenar al huésped

Semanas antes, la tensión entre los funcionarios diplomáticos, el personal de seguridad y el huésped y sus colaboradores había llegado a un punto crítico. Esto se evidencia en informes enviados por el embajador Falconi, con base en reportes de los funcionarios y empleados de la embajada y de la empresa UC Global.

“La manipulación es sistemática. J. Assange miente, exagera los hechos y altera las circunstancias en una curiosa actitud de permanente confrontación. Trata al personal nacional de forma despectiva y ni siquiera contesta su saludo. Su equipo espía al personal ecuatoriano y husmea los documentos de la embajada”, escribió Falconi, en la nota 4-1-11-14-EECUGRANBRETANA, del 23 de abril de 2014, dirigida a Patiño.

Assange y sus abogados han desmentido cualquier exceso y han denunciado que todo fue parte de un plan de provocación, orquestado por los guardias de Global y su CEO, David Morales, a quien demandaron el año pasado en España por un supuesto espionaje, que sigue en investigación, sin una formulación formal de cargos.

Los defensores del creador de WikiLeaks denuncian que fue espiado, violando sus derechos a la intimidad, lo cual ha sido negado por el gobierno ecuatoriano y Morales, quienes han sostenido que todo el personal en la sede sabía sobre la instalación de cámaras en los espacios públicos de la sede, por motivos de seguridad.

El 29 de junio, dos meses antes de la celebración por el aniversario del asilo, Morales envió un informe a la Cancillería. “El huésped hace gala de una total desconexión ante las normas y aplicaciones declaradas por la Misión Diplomática, amparándose bajo la figura de su contacto o representante en Quito, el cual parece estar bastante alejado de la situación del día a día que se vive en la sede(…). Cualquier nueva amenaza, declaración impropia, agresión o falta de respeto dirigida contra el personal de seguridad del Huésped o su equipo, iniciaremos las acciones legales que sean oportunas en su contra. Por ello y para tomar las acciones que ustedes determinen oportunas para solucionar este asunto, les propongo celebrar una reunión personal donde puedan ser expuestas y aclarados los puntos anteriormente descritos (…)”.

Pese a que todos los “Reportes de Incidencias” coincidían en los exabruptos de Assange y sus colaboradores, Patiño no intervino, ni siquiera respondió a las comunicaciones, según los exámenes de la Contraloría.

“Como se puede colegir de los informes y grabaciones antedichos, J Assange provoca continuos incidentes, incompatibles con el respeto y consideración que debe guardar a la sede que lo alberga y a todo el personal ecuatoriano. En varias ocasiones he pedido cordialmente cambiar estas actitudes hostiles de Assange y su equipo, sin resultados positivos. Por el contrario, esa hostilidad, cuando alega tener respaldo de Quito, crece y está, en particular, dirigida a los miembros de la Seguridad”, indica otra comunicación enviada por Falconi, semanas antes del festejo del 16 de agosto.

“Considero indispensable, en consecuencia, que el tema sea analizado detenidamente, pues Assange debe entender las normas básicas de conducta y respeto a toda esta misión, ya que constantemente alega que instancias de esa Cancillería respaldan su frecuente y desconsiderado comportamiento, que se hace extensivo a su personal cuando, recibiendo sus instrucciones, igualmente comete abusos. En consideración a que en días pasados tratamos telefónicamente algo sobre este tema, le sugiero, estimado Canciller, que si lo estima pertinente, remita copia de este informe al Señor Presidente (…)”.

¿A qué se debió el silencio de Patiño? Ecuador, al conceder el asilo a Assange en agosto de 2012, se había convertido en el centro de la atención mundial, pues desafiaba a Estados Unidos, Gran Bretaña y Suecia. El entonces presidente Rafael Correa se volvió un duro crítico del “imperialismo estadounidense” y estrechó alianzas con China, Rusia e Irán, sus antagonistas. Patiño fue el artífice de la nueva política exterior del Ecuador, que años antes había expulsado a la embajadora de EE.UU. en Quito, precisamente por un cable diplomático difundido por WikiLeaks.

Colaboradores de Assange duplicaban al personal diplomático

Así, en medio de un ambiente conflictivo y hostil, Patiño llegó a la embajada para respaldar abiertamente a Assange, a espaldas del personal diplomático, que trabajaba en condiciones adversas. Buena parte de la sede -una habitación, un cuarto, una oficina y la sala de reuniones- eran controladas por el fundador de WikiLeaks y su equipo de 17 colaboradores, el doble de los funcionarios de la embajada. Así, la mayoría de actividades en la sede giraba en torno al hacker y sus abogados, subalternos y cientos de visitantes.

Eso precisamente se evidenció en la fiesta por el segundo aniversario. En el video, Assange se ve relajado y contento, baila y aplaude, celebra las destrezas de Patiño en el baile, junto a Guijarro y Baltasar Garzón. Eva Golinger, estadounidense nacionalizada venezolana, también aparece bailando. Luce un vestido negro.

Ella era parte de la comitiva, que acompañó a Patiño a Londres. Se había ganado un sitial privilegiado, luego de ser parte del grupo de periodistas militantes de bolivarianismo, que por años han amplificado el discurso del expresidente Correa y otros líderes populistas del Socialismo del Siglo XXI.

Al día siguiente también estuvo en el grupo de ecuatorianos que recorrió en bicicleta sitios turísticos de Londres, acompañando a Patiño y al embajador Falconi.

En la tarde, Patiño se reunió con Assange y su equipo jurídico, para analizar el contexto político y legal del caso, y avanzar hacia una solución que en esos momentos se buscaba al juicio que enfrentaba en Suecia, por una supuesta relación sexual no consentida con dos mujeres.

Al día siguiente, Patiño dio una rueda de prensa junto con Assange, destacando que “en estos dos años él ha sido perseguido, junto con su familia, en el ámbito personal e incluso económico, pues las cuentas de su fundación han sido bloqueadas en varias partes del mundo”. Frente a ello -añadió- el gobierno ecuatoriano ha reiterado que Assange “podrá permanecer en las dependencias de la embajada ecuatoriana el tiempo que sea necesario, hasta que obtenga el salvoconducto que le permita viajar al Ecuador”.

Mientras Assange permaneció en la embajada, Ecuador buscó por varias vías que Gran Bretaña le concediera el salvoconducto, sin resultados. Con el cambio de gobierno, la situación del asilado se complicó, sobre todo luego de octubre de 2018, cuando se aprobó un protocolo de convivencia, que por primera vez ponía reglas a Assange, y finalmente se aplicó para expulsarlo y entregarlo a las autoridades inglesas, en abril del 2019.

El australiano permaneció asilado cerca de siete años en la sede, por temor, precisamente, a ser extraditado a EE.UU., luego de que se iniciaron varios procesos en su contra en Suecia. Ha estado confinado en Inglaterra más de diez años, con graves secuelas a salud física y mental, lo cual ha sido denunciado por relatores de DD.HH. de la ONU y la OEA, así como por Amnistía Internacional. (FUENTE:CÓDIGOVIDRIO)