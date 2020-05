El Comercio de Quito

Jueves, 28 Mayo 2020

El presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, compareció este miércoles 27 de mayo del 2020 a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional.

Los legisladores que integran la mesa cuestionaron los procesos de contratación pública con presunto sobreprecio, en medio de la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Además de Wated, participaron en la sesión David Ruales, director Nacional Financiero; y Mauricio Espinel, director de Salud de la entidad. Según declaraciones de Wated, recogidas en un comunicado de la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado ha recibido más de 614 alertas por irregularidades en contratos.

Agregó que a la Fiscalía se han enviado diez denuncias de este tipo. Asimismo, dijo que actualmente están intervenidos 14 hospitales. Durante su comparecencia, señaló que se han detectado presuntos casos de sobreprecios no solo en fundas de cadáveres, sino también en mascarillas y visores de protección. Estos últimos insumos, con un costo de entre USD 5 y 22. En el comunicado se señala que existe intervención de la Fiscalía en casas de salud de Imbabura, Los Ríos, Guayas y El Oro.

Asimismo, Wated apuntó que se han identificado 18 pagos de contratos de insumos médicos que no han llegado a los hospitales y que no existe evidencia de que fueron recibidos o entregados. Adelantó que seguirán las investigaciones en otras provincias, no solo en función del hospital que efectuó la compra, sino también de toda la cadena de conexión con las empresas que están vendiendo insumos al sistema de salud.

A través de su cuenta de Twitter, la mañana de este miércoles 27 de mayo, Wated también se refirió a estos hechos. “Se continuará trabajando hasta dar el mejor de los escarmientos. Es una vergüenza que en la mitad de una emergencia, unos mañosos quieran verle la cara al pueblo”, escribió, luego de que la Fiscalía efectuará allanamientos en viviendas, oficinas comerciales y el hospital del IESS, en Milagro.

