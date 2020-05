1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (3 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 27 Mayo 2020

El prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, aseguró este miércoles 27 de mayo, que desde el primer día en su cargo asumió el compromiso de trabajar por la provincia "que nos merecemos".

Es por eso que, ha decidido tomar severas medidas y "no dejarnos llevar por el malintencionado" ataque suscitado en las últimas horas por la compra de las mascarillas N95 por el valor de $6.71 la unidad, cuando en el mercado se ofertan desde los $3.

"La emergencia me mantiene permanentemente fuera de Guayaquil en los otros 24 cantones de la provincia del Guayas. Esto limita desgraciadamente mi tiempo de control exhaustivo, pero no limita mi firme decisión de no tolerar, impedir y hacer que se sancione cualquier acto de corrupción que se dé en esta institución", expuso.

Morales anunció que ha ordenado que, por ningún motivo, se pague un solo centavo de dólar al contratista proveedor relacionado con este contrato.

Además, dispuso la inmediata desvinculación de este Gobierno Provincial, del funcionario que hizo el informe que motivó la adjudicación y contratación. Esto sin perjuicio, de investigar si debe separar a otras personas más.

Comunicó que pidió a la Contraloría y Fiscalía su inmediata intervención a fin de que se determine las responsabilidades del caso.

Desde el primer día en mi cargo como prefecto del Guayas asumí el compromiso de trabajar por la provincia que nos merecemos. Y respecto al contrato por la compra de mascarillas y pruebas COVID19 he decidido tomar severas medidas y no dejarnos llevar por el malintencionado ataque. pic.twitter.com/ZtDtdc3Qp4 — Carlos Luis Morales (@CLMoralesB) May 27, 2020