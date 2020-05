1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 26 Mayo 2020

El expresidente de la República, Rafael Correa, sentenciado a 8 año de prisión por cohecho, denunció este martes 26 de mayo, un boicot mediático del Gobierno Nacional en su contra.

"Acabo de dar una entrevista en vivo en Radio La Jefa, de Santo Domingo de los Tsachilas, con el gentil boicot del Gobierno interrumpen transmisiones, amenazan a los entrevistadores, etc. Realmente tienen pánico, y no les falta razón", dijo a través de su cuenta en Twitter.

Durante la entrevista, aseguró que no está pensando en las elecciones, "me duele el País, me duelen los desempleados, me duelen los muertos y el retraso que ha tenido en estos 3 años”.

