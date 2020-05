1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 26 Mayo 2020

El Gobierno Provincial del Guayas en relación al cierre de la vía en el sector del km 26 de la vía Duran-Boliche, informó que, los vehículos que participaron en el bloqueo, no pertenecen al Gobierno Provincial del Guayas, como tampoco los conductores que se ven en las imágenes difundidas en redes sociales son funcionarios de la Prefectura.

"El Gobierno Provincial del Guayas, en el ámbito de su competencia recalca su compromiso de brindar todas las facilidades para que pueda circularse libremente por las diferentes vías que conforman la red vial de la Provincia del Guayas, acorde a las disposiciones que se encuentran vigentes en el país", dicta un comunicado.

Carlos Luis Morales, prefecto de Guayas, aseguró que la Prefectura no paraticipó en el cierre de la vía Durán-Boliche. "Esas volquetas no son nuestras y no es nuestro estilo".

"Rechazamos ese tipo de actitudes, que no suman al momento difícil que vive el país y la economía; que lo único que hace es romper la emergencia, porque por ese lado ingresan víveres y ambulancia a la provincia de Guayas", aseveró.