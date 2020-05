1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 24 Mayo 2020

El secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, prefiere no ser él quien revele el total de servidores públicos que deberán dejar sus puestos de trabajo en este nuevo proceso de eliminación de instituciones públicas y deja entrever que si no se mejora la situación económica, podría haber un nuevo recorte de entidades. Son 51 instituciones que han cerrado desde que Lenín Moreno asumió el poder.

¿Cuánto ha avanzado este proceso de reducción del aparato estatal tomando en cuenta que las primeras decisiones se tomaron en mayo de 2017?

Se han reducido más de 40 instituciones y es una decisión que responde a la búsqueda de la optimización de los servicios del Estado. El presidente y quienes trabajamos con él creemos que el Gobierno tiene que priorizar educación, salud, economía, vivienda y brindar un buen servicio social; y no tiene que dar servicios de empresas públicas que lamentablemente le cuestan mucho dinero al país. No necesitábamos la Secretaría del Buen Vivir o la Secretaría Anticorrupción porque tenemos instituciones que hacen un trabajo independiente.

¿En la eliminación de las 40 instituciones se incluyen a las 11 que acabó de anunciar el Primer Mandatario?

No, son aparte, con estas serían 51 instituciones públicas que se eliminan del sector público.

¿Cuánto es el ahorro proyectado?

Tenemos estimaciones del ahorro, solo en empresas públicas sería de unos $90 millones, porque si no se cerraba TAME pudo llegarse a perder este año más de $60 millones; y en el resto son unos $30 millones. Nosotros creemos que con las otras tres secretarías vamos ahorrar al menos unos $100 millones.

¿Este significará una reducción de la masa salarial por la salida de funcionarios públicos?

Nosotros no podemos adelantar a decir cuánta gente va a dejar de trabajar en las empresas públicas; porque algunos servicios no pueden dejarse de entregar; por ejemplo, en Correos del Ecuador vamos a buscar a la empresa que podría brindar ese servicio, porque el Ecuador no puede quedarse sin un correo, tanto en términos de convenios internacionales como en los servicios que está prestando. La Empresa Pública del Agua tampoco puede dejar de brindar el servicio porque es la dueña de los multipropósito del agua; la Unidad Nacional de Almacenamiento tampoco porque es la que compra, regula y maneja los inventarios para el programa de alimentación escolar. Lo que haremos es una optimización para que no se dupliquen puestos administrativo-financieros.

¿Quién va a decidir el que debe abandonar el sector público, me refiero a funcionarios?

Los directorios de las empresas públicas, y habrá plazos de 30,60 y 90 días. Para ello, hay un liquidador de la Emco, Marco Ávila, que estará presente en todos los directorios a igual que Planifica Ecuador, y entre los dos decidirán como se va a continuar prestando servicios y no afectar a la población. A nadie le gusta que salga del sector público; pero creemos que es momento de generar un ahorro con la reducción del tamaño del Estado para poder invertir en salud y en el gran proyecto reactívate Ecuador con préstamos al 5% a 36 meses con seis meses de gracia que empezarán a otorgarse desde este 25 de mayo en el banco del Pacífico.

¿Si son 11empresas que entrarán en liquidación, ¿de cuántos empleados estamos hablando?

No tengo el número completo. Preferiría que Marco Ávila, que está en las empresas públicas, lo haga.

¿Habrá más supresiones de instituciones públicas?

Hemos tomado esta decisión que esperamos dure la mayor cantidad de tiempo; siempre tenemos que mirar, no podemos ofrecer no tomar otra decisión mientras la economía no entre en una situación de estabilidad. Esperamos que situación económica mejore, y si esta mejora sería la última decisión de recorte que se tome.

Frente a los despidos y medidas tomadas por el gobierno, empiezan las reacciones sociales, se anuncian movilizaciones.¿Cómo va a responder el régimen?

Es normal y legal que la gente cuando esté descontenta salga a protestar, en tanto eso se enmarque en el respeto a la salud de las demás personas, porque hay aglomeraciones sin responsabilidad que generar contagios mayores de COVID-19, y ocasionar rebotes en la situación que estamos viviendo; entonces, mientras se respeten esas condiciones, hoy vivimos en democracia y las personas pueden protestar.

¿Ustedes no advierten de un nuevo estallido social como el de octubre como lo han señalado varios dirigentes indígenas?

Hay gente que siempre busca el caos, algún grupo indígena busca el caos, porque no son todos; y los correístas que buscan el caos; este gobierno lo que busca es preservar empleos y eso significa cuidar empresas micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Hacia donde se dirigen las acciones del gobierno en el último año tomando en cuenta que este domingo empieza la cuenta regresiva?

Tenemos cuatro prioridades claras que hemos planteado: salud, alimentación, producción y cuidado de la dolarización. Estos parámetros vamos a cuidar con todo el celo; no vamos a dejar de ninguna manera que el país entre en una situación de crisis y por eso pedimos esfuerzos para que ahorrando en el sector público, entregar ese dinero al sector privado y que hoy reciba apoyo directo en crédito. Lo que tenemos que lograr es que la economía se vuelva a mover, no podemos gastar tanto en pago de sueldos.

El anterior gobierno aseguró que dejaban la mesa servida y no fue así, ¿sucederá lo mismo esta vez?

Nosotros no le vamos a mentir al Ecuador, vamos a decir la verdad; y decir la verdad al Ecuador es señalar que hoy la situación es delicada, compleja y lo que tenemos que lograr es preservar poco a poco los empleos; que las empresas vuelvan a su normalidad; y por supuesto, sanear las cuentas públicas para no dejar de ninguna manera una situación tan grave como la que el presidente recibió.

¿Para su superar esta crisis van a necesitar de nuevas leyes en la Asambleas?

Por lo pronto no tenemos pensado nuevas leyes económicas a más de lo que el Presidente de la República anunció esta semana, que son modificaciones tanto a la Ley de Contratación Pública como al Código Penal en términos de cuidar más los procesos de compra en emergencia y de retirar todos los beneficios que podría tener una persona, y plantear una pena máxima para aquellos que generan actos de corrupción en medio de una situación de emergencia.

¿Los dos proyectos que aprobó la Asamblea, serán vetados?

Se está discutiendo en los equipos técnicos y en los próximos días se definirá cómo los manejamos. (El Universo)