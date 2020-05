1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 21 Mayo 2020

Esteban Torres Cobo, asambleísta socialcristiano, señaló este jueves 21 de mayo, el anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, a última hora salvó los papeles de los que hasta esos minutos habían defendido y habían votado por cobrar más impuestos a los ecuatorianos en crisis.

"El enfoque equivocado, colectivista y comunista, es algo que me esperaría de AP y RC, quienes siempre se han mantenido en esa línea (...) lo que sí me sorprende es del bloque de CREO. No puede creer que hayan sido ustedes los que hayan creído que más impuestos ayudarían a salir de la crisis", dijo.