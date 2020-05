Expreso de Guayaquil

El 24 de mayo próximo ya son tres años de administración del presidente Lenín Moreno que experimenta un desgaste ciudadano y político. La ministra María Paula Romo, también encargada de la gestión política, conversó con EXPRESO sobre este desgaste, el peso de Ruptura en el Gobierno y los actos de corrupción en pandemia.

Desde octubre, el Gobierno arrastra un desgaste que se ve en la reacción de rechazo en la ciudadanía a sus medidas de ajuste y en los problemas para obtener mayoría en la Asamblea para pasar las reformas estructurales.

¿Se agotó el crédito político? ¿No se ha aprendido a gobernar en esta coyuntura?

Su pregunta está más llena de afirmaciones. Permita contestarle con afirmaciones. El año pasado cuando la Asamblea se aprestaba a elegir autoridades, era la primera vez en 12 años de un Ejecutivo que no tenía por sí solo mayoría en la Asamblea. Al contrario de lo que usted afirma ha sido un tiempo de aprender a gobernar en democracia, cuando no se silencia a los medios, en un ambiente de crítica... No es una tarea fácil. Es más fácil hacerlo cuando todos los poderes le responden al Ejecutivo, pero no es lo correcto.

En ese desgaste, se señala directamente a la influencia de los miembros de Ruptura en las decisiones y, con ello, a la fricción entre bandos dentro del Gobierno...

No es cierto. Hay una intencionalidad al crear este tipo de escenarios al interior del Gobierno. No hay bandos... Mucho de lo que ha escuchado es parte de los rumores de la política, algunos infundados y otros intencionalmente dirigidos a crear este tipo de fricciones.

Parece que el Gobierno está a merced del peso de otros bloques legislativos, ¿han vuelto los tiempos de los botines políticos para apoyar las medidas del Gobierno?

Le digo directa y tajantemente, no... Hace un año tuvimos un acuerdo legislativo con cuatro bancadas. Hemos tenido momentos de diferencia. Hoy sobre estas leyes volvemos a tener un respaldo de quienes creen es la opción correcta. Esto no pasa por ninguna especie de reparto.

No se puede decir que este Gobierno no ha combatido la corrupción, pero tampoco ha estado exento. Vemos contratos con sobreprecio en el Seguro Social. Sectores pedían la renuncia de Paúl Granda desde hace algún tiempo

¿Por qué la exdirectora de Riesgos, Alexandra Ocles, salió del Gobierno con mucha mayor celeridad?

Uno de los factores que hemos tomado con mayor preocupación son los ministerios relacionados con el manejo de la crisis. El hacer un relevo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando la crisis que vivimos es sanitaria, no deja de ser un asunto complejo. Es uno de los análisis.... Le agradezco la distinción al inicio, pero coincido que esto no nos libra de actos y sospechas vinculadas a temas de corrupción.

¿Por qué no hay un pedido público de investigación contra Granda cuando Ocles ya recibió medidas cautelares?

El presidente ha usado una frase que la han criticado: caiga quien caiga. Esa es la posición, sin diferencias.

¿Es casualidad que la Secretaría Anticorrupción traslade el caso de Pedernales, en el que está relacionado el legislador Daniel Mendoza, a la Fiscalía justo en este momento, pese a ser un caso abierto hace tiempo?

No es casualidad. La investigación la hizo la Secretaría Anticorrupción antes de esta contratación. La hizo cuando en su momento se presentaron garantías falsas para la construcción del hospital de Pedernales y se impidió el contrato. Se mantuvieron las alertas prendidas. Hace más o menos tres meses se abre una investigación porque se reciben denuncias sobre el mal uso del dinero de esta contratación en un red de corrupción. La investigación llega a un momento de detenciones desencadenadas por el cobro de un cheque por uno de los investigados. El momento de los allanamientos no los marcó ni la Secretaría, ni el momento político.

