Detalles Publicado el Martes, 19 Mayo 2020

La Contraloría General del Estado estableció indicios de responsabilidad penal en el primer contrato adjudicado por el Servicio de Contratación de Obras, Secob, a la empresa TIPPMANN S.A. por un valor de 15,7 millones de dólares para la construcción del Hospital Básico de Pedernales, una obra heredada del terremoto del 2016.

Los auditores verificaron que Tippmann S.A. no es cliente de la Cooperativa y no ha adquirido ninguno de sus productos, y que las garantías entregadas a Secob no fueron suscritas por la financiera.

Según exámen especial, recursos públicos por más de $ 15 millones para la construcción del Hospital de Pedernales (Manabí) estuvieron "en riesgo".

La Contraloría concluye que, una vez que Secob determinó que las garantías eran falsas, el entonces director de la institución dispuso que se conceda cinco días a la empresa para que entregue las garantías.

Pese al escándalo de posible corrupción que salpica el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí; el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, confirmó mediante cadena nacional que esa casa de salud sí se edificará.

"Se reinició la construcción del Hospital Básico de Pedernales que contará con 30 camas", dijo el funcionario la tarde de este viernes 15