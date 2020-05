1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 18 Mayo 2020

Ramiro Galarza, representante de Consermin, reitera que la sentencia del caso Sobornos fue "injusta" ya que él no tuvo nada que ver con el pago de facturas ni se benefició de ningún contrato.

A su juicio, no se ha comprobado aún de lo que se les está acusando y fue sentenciado por un "tribunal parcializado", porque las pruebas no tuvieron nada que ver con el caso. "Nunca pagué nada y el juez nos mintió al decir que no se tomaría en cuenta el testimonio de Pamela Martínez, y eso fue lo que finalmente sí se hizo". (PMB)

Video de Telerama