Detalles Publicado el Miércoles, 13 Mayo 2020

El analista político y excandidato a la Alcaldía de Quito, César Montúfar, manifestó que, pese a la afectación por el cierre de actividades, los escándalos de corrupción del Gobierno y el elevado gasto estatal, no existe un sector “prioritario” que pueda estar excluido de la aportación económica.

Señala que la crisis del país tiene una magnitud tal que, a pesar de los escándalos de corrupción que han surgido durante los últimos días y la incertidumbre a partir del elevado gasto estatal, no existe “un pretexto” para que algún sector del país deje de aportar.

"No creo que pueda ser posible que un sector del país diga "a mi no me topen, lo mío es prioritario. Las prioridades son: fortalecer el sistema de salud, la crisis alimentaria y otorgar recursos a empresas que generan empleo", dijo en entrevista con Notimundo.

En un Comunicado de su movimiento, señalan que la "crisis pandémica del Covid-19 ha evidenciado, de manera cruda, lo que desde el inicio de la actual administración se iba constatando: la ineptitud del régimen para gestionar los asuntos del Estado"

Señalan que encerrado en un limitado círculo de colaboradores, con escasa capacidad de gestión social y política, así como manteniendo mecanismos de corrupción, despilfarro y abuso de fondos públicos, ha protegido a funcionarios clave que dieron continuidad a ese esquema inaugurado en 2007.