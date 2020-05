1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 12 Mayo 2020

El periodista Carlos Vera, se pronunció nuevamente sobre la "inacción" del presidente de la República, Lenín Moreno, ante los hechos de corrupción y las medidas económicas.

"Si el presidente Lenín Moreno no va a cambiar hay que cambiar al presidente. No derrocar, cambiar. El país no se puede hundir con él ni esperar 12 meses más", dijo en una mensaje publicado en redes sociales.

Vera le dijo al primer mandatario que: si ya no entiende, si ya no puede, si ya no quiere, si ya no discierne o si ya no le interesa, no arruine su legado que iba pasar a la historia como quien respetó las libertades en este país y permitió meter a la cárcel a grandes corruptos aunque fueron su vicepresidente o amigos.

En este sentido, el conocido periodista le pide a Moreno que de un paso al costado y deje al vicepresidente Otto Sonnenholzner, enderezar el rumbo. "Salve su legado de hombre demócrata y tolerante. No pase a la historia como el insensible o arrogante que llevó al país al abismo. Hacia allá vamos si usted persiste en mantener la misma línea económica y parapetarse en lo peor del correismo que ya saqueó y persiguió en el Ecuador".

Vera apuntó que no sabe que le pasa al jefe de Estado y ya "a estas alturas interesa".

"Sí sé, sí veo y sí vemos la mayoría de ecuatorianos sensatos que su obstinación va a rematar al Ecuador y el Ecuador no merece hundirse con usted. No lo vamos a permitir ni aguantar 12 meses mas. Está en Usted impedido. Es un acto de grandeza dejar el poder cuando no se pudo para que otro, que usted escogió, pueda", concluyó. (JR)