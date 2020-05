1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 07 Mayo 2020

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, recorrió este jueves 7 de mayo, las instalaciones del Hospital Teodoro Maldonado.

"Tomamos decisiones importantes, nuestras directrices son claras: a trabajar de forma eficiente, transparente y con la celeridad que se requiere para resolver todos los temas emergentes", dijo el funcionario a través de redes sociales.

Jorge Wated, en compañía del subdirector General del IESS, Patricio Camino, solicitó celeridad al trabajo diario "el HTMC debe trabajar y solucionar temas emergentes; juntos, vamos a resolver de manera inmediata las diferentes necesidades que tienen nuestros asegurados; yo, personalmente, me comprometo a respaldar las acciones eficientes", mencionó. Así mismo, recalcó que, su misión es cambiar la imagen del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, "esta unidad merece el reconocimiento por la labor que realizar el personal de salud", resaltó.

Al finalizar la reunión, autoridades y personal del HTMC, recorrieron las bodegas de la casa de salud, para constatar el abastecimiento de insumos de protección para el personal y medicamentos que, durante la emergencia sanitaria, ha sido de uso de personal médico y asegurados.

Tomamos decisiones importantes en el Hospital Teodoro Maldonado. Nuestras directrices son claras: a trabajar de forma eficiente, transparente y con la celeridad que se requiere para resolver todos los temas emergentes.#NuevoComienzoIESS pic.twitter.com/wDHZDp3RWY — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) May 7, 2020

En horas de la tarde, Jorge Wated, en compañía del director Provincial de Guayas (e), Juan Gabriel Yturralde, recorrieron diferentes puntos de la urbe porteña y, visitaron a pacientes jubilados, vulnerables y crónicos, a fin de constatar la atención médica y entrega de medicamentos de manera oportuna.

En este sentido, Wated, junto a los Técnicos Operativos de Apoyo (TOA), asistieron a Kleber M., paciente de 42 años habitante del sector Flor del Guasmo, sur de la ciudad, a quien entregaron medicamentos para la continuación de su tratamiento, ya que al ser un paciente vulnerable debido a la emergencia sanitaria no puede trasladarse a una de las unidades médicas del IESS. Así mismo, acudió hasta la residencia Ángela C., jubilada del IESS, quien es diabética e hipertensa, condición que no le permite su libre traslado.