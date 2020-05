1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Mayo 2020

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió instar al presidente Lenín Moreno, para que garantice los recursos necesarios y el acceso a medios tecnológicos para que los estudiantes universitarios continúen con su formación; y a exonerar del pago de luz y agua de los meses de marzo, abril y mayo a los consumidores domiciliarios que no superen más de 300 kilovatios y 30 metros cúbicos de agua por mes.

Mauricio Chiluisa, presidente del la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, dijo que desde el inicio de la cuarentena no se ha aplicado la educación virtual igualitaria, porque según las estadísticas en la Universidad Central por ejemplo el 39% de estudiantes no tiene acceso a internet, y en la Universidad Estatal de Bolívar el 63 %, no cuenta con el servicio.

El dirigente estudiantil comentó que el Gobierno recortó alrededor de 98 millones de dólares a 32 universidades, sin tomar en cuenta que la educación debe tener atención prioritaria, aún en estado de excepción.

Ante lo expuesto, el Pleno resolvió:

1.-Instar al presidente de la República, Lenín Moreno, y al Ministro de Economía para que rectifique la decisión de recortar los presupuestos de las universidades, escuelas politécnicas y la educación en general, al amparo de lo que establecido en el Art. 165, numeral 2 de la Constitución.

2.-Solicitar el Presidente de la República para que en cumplimiento de Art. 26 de la Constitución garantice el acceso a la educación superior, para lo cual se debe hacer pública la información sobre la realidad socioeducativa levantada por SENESCYT, a través de la cual se pueda llegar de manera efectiva con la cobertura de internet, a bajo costo, en los hogares y la dotación de este derecho para que los jóvenes puedan cumplir sus responsabilidades académicas.