Detalles Publicado el Miércoles, 06 Mayo 2020

El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, en una cadena nacional, aclaró la tarde de este 6 de mayo, las dudas que se registraron tras la variación de las cifras de contagiados, fallecidos y descartados del Covid-19. El número de contagios cayó de 31.881 a 29.420.

“Ocurrieron duplicaciones. Hemos venido limpiando los datos para obtener una información absoluta y veraz”, aseguró al tiempo que explicó que el procesamiento de datos es un proceso sistemático, complejo, dedicado, disciplinado.

Según Solórzano, el sistema de vigilancia epidemiológico del país data de hace algunas décadas y tiene algunas limitaciones tecnológicas. Con la llegada de la pandemia a Ecuador, la cantidad de datos, implicó que ese sistema no responda a las necesidades actuales. "Nadie estuvo preparado en el mundo para esta pandemia".

Al ser consultado sobre si se solucionaron los problemas, el viceministro no pudo asegurar que ya no existan más errores de aquí en adelante, pues el nuevo sistema aún no está operativo al cien por ciento, porque hay que hacer algunos ajustes con el servidor donde se guarda la base de datos y se está tratando de tener una conexión a la nube para crear un respaldo.

"Ya hemos logrado hacer la gran depuración y tener una base de datos consolidada... El Sistema de Vigilancia Epidemiológica que tiene el país data de algunas décadas y tiene limitaciones tecnológicas", dijo.