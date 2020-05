1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 06 Mayo 2020

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Henry Kronfle, en la Comisión de Regimen Económico, durante el análisis y debate de los articulados del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, expresó su "absoluto" rechazo a que le metan la mano al ahorro a través de la seguridad social.

"Los policías no son héroes coyunturales, ellos arriesgan su vida en todo momento y su régimen especial es una garantía constitucional", dijo.

Señala que entiende que se necesita una Ley para traer recursos nuevos a Ecuador, pero "esta no puede ser inconstitucional, o que no se enmarque dentro de la estructura del Estado, que quite autonomía o meta la mano a la seguridad social".

El asambleísta @HenryKronfle sugiere que la mesa legislativa empiece con la sistematización de las observaciones, para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de #LeyFinanzasPúblicas. pic.twitter.com/97pQfhJi2w — TV Legislativa (@TvlEcuador) May 6, 2020