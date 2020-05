1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Domingo, 03 Mayo 2020

El conocido periodista Carlos Vera, durante su programa Emergencia Nacional, le pidió este sábado 3 de mayo, al presidente de la República, Lenín Moreno, que saque a los correístas de su entorno.

Además le dijo que el país "está en sus manos" tras la revelación de que el ministro de

Economía y Finanzas, Richard Martínez, le mintió a los ecuatorianos con el pago de los intereses de los bonos 2020. "¿Hasta cuándo esta obsesión con estos individuos o es que usted está secuestrado? (...) cuando alguien le da la información que usted necesita recibir lo acusa de fanático, correísta u odiador".

Vera le dice al jefe de Estado que se libere o que gobierne "por lo menos diga que la política económica es mía y ya sabemos contra quien darnos (...) Esto no lo podemos seguir aguantando, esta es la ocasión para un rectificación".

En este sentido lo exhortó a escuchar las opciones que le plantean los diversos grupos políticos y económicos. Así como también, a cambiar su política económica. "Hasta cuándo la obsesión con esa línea, hasta cuándo el encantamiento con (Richard) Martínez. Una cosa es que usted haya tenido un comportamiento democrático y ha sido un ejemplo de rehabilitación, pero otra cosa es que lo aguantemos más".

Caso Eugenio Espejo

De igual manera, Vera instó al Gobierno a aclarar si la denuncia del exdirector del Eugenio Espejo es cierta. Pablo Izquierdo Pinos, en una carta, se despidió del personal de salud, hablando sobre la supuesta "corrupción" y "negocios millonarios" que se habrían dado en esta casa de salud.

"No me diga si es correísta o no. Por qué no lo sacaron antes o por qué no saca a todos los correísta que tiene en sus filas", aseveró.