Detalles Publicado el Domingo, 03 Mayo 2020

Agentes penitenciarios del Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de El Inca, al norte de Quito, la tarde de este sábado habrían incautado un teléfono celular y dos tarjetas de memoria en la celda en la que permanece el exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, quien ha sido llamado a juicio por el delito de plagio y peculado.

Inmediatamente, Romero fue llevado a la Unidad de Flagrancia para realizarle una audiencia por la tenencia del objeto que está prohibido al interior de la cárcel.

De lo que se conoce mediante una llamada telefónica se habría dado la información de que en el pabellón prioritario en el que estaba Pablo Romero, él tendría un celular en el pasillo. Para confirmar el dato las autoridades fueron hasta la celda del privado de libertad, quien libre y voluntariamente habría entregado el celular de marca Doppio y dos tarjetas SIM.

Extradición

El exlíder de la Senain en el gobierno de Rafael Correa llegó extraditado desde España a Ecuador el 21 de febrero pasado, debido a que existía contra él un proceso vigente por el secuestro del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Bogotá, Colombia, en el año 2012. En ese caso Romero fue llamado a juicio por el delito de plagio al igual que el expresidente Correa. Contra ambos la etapa de juicio se suspendió debido a que los dos estaban en el extranjero como prófugos y el delito de plagio no puede ser sentenciado en ausencia.

Esta situación se suma a la ocurrida el 22 de marzo pasado en la que supuestamente se interceptó un mensaje escrito en un papel que estaba dirigido a Romero.

El hecho fue denunciado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, mediante un mensaje en su cuenta personal de Twitter que decía: “Mientras el país entero está enfocado en atender la emergencia sanitaria, un "pasador" le llevaba esta nota a Pablo Romero (ex SENAIN) en la cárcel. No vamos a bajar la guardia, no vamos a permitir que siembren el caos nuevamente en un momento tan delicado. PD. No le llegó”.

Peculado en caso Caminito

Romero además dentro del denominado caso Caminito es investigado por el delito de peculado ocurrido en una operación de la entonces Senain. Él al igual que otros exfuncionarios de la Senain están a la espera de que se les realice una audiencia de juzgamiento.

En el papel ubicado hace más de un mes se leía: "Amigo. 1) estás dispuesto a demandar a Julia Angulo? ¡Porque nosotros sí lo estamos! 2) Conocemos donde ella vive? 3) tienes prueba de que ella vendió la prueba a Balda? 4) Nosotros mandaremos mañana la denuncia al grupo de detención arbitraria de la ONU. 5) Necesitamos nos mandes un poder si aceptas”. (El Universo)