El Comercio de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 02 Mayo 2020

El plazo para que los municipios notifiquen el color del semáforo de su cantón al Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) culminó ayer, 1 de mayo del 2020, a la medianoche. Hasta el cierre de esta edición se conoció que cinco cantones aplicarán un semáforo diferente el rojo, al que se acogió la mayoría de los ayuntamientos, según sus anuncios.

Los COE cantonales deben comunicar al ente nacional la decisión que adoptaron, ya que desde este lunes 4 de mayo comenzará la etapa de distanciamiento social, fijada por el Gobierno, para reactivar algunas actividades económicas, dentro de la emergencia sanitaria por el covid-19.

Los próximos 16 días servirán a los alcaldes -han dicho- para conocer la real situación de cómo está el contagio con el virus en cada uno de los 221 cantones de las 24 provincias.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) comunicó que todos los cantones estarán en el semáforo rojo hasta el 17 de mayo. Hay otros que anunciaron que será todo mayo. Sin embargo, 36 cantones no tienen casos de covid-19.

Edson Alvarado, alcalde del cantón Santa Lucía (Guayas), y presidente de la AME Regional 5, explica que será un tiempo de preparación y de evaluación de la real magnitud de la enfermedad en sus territorios.

Les servirá para hacer un análisis de las tareas que tienen que hacer para volver a la normalidad, porque en este momento no están preparados, dice el Alcalde.

El mayor temor que tienen es que haya un rebrote de contagios, porque aún no se lleva al pico de la propagación del virus en la mayoría de cantones. Creen que esa fase se desarrollará en estas dos semanas.

Al no tener insumos para hacer las pruebas del covid-19 no saben con certeza cuántos enfermos hay en cada cantón. “Lo que hemos decidido los alcaldes es tratar de evitar que haya una propagación del virus”, sintetiza Alvarado.

De alguna manera, esa preocupación podría tener asidero si se mira lo que ha pasado en otras regiones del mundo.



La evidencia científica muestra que el aislamiento debería durar al menos 12 semanas. En China sí se cumplió; en Europa alcanzan las nueve aproximadamente.

En Ecuador se ha completado la séptima semana y aún no se cuenta con las cifras exactas para hablar de que los casos hayan disminuido. Lo explican los epidemiólogos Byron Núñez y Daniel Simancas.

Antes de pensar en un cambio de medidas, para pasar del aislamiento al distanciamiento social -opinan- se deben tomar en cuenta varios factores como la capacidad de los servicios de salud y el número de pruebas diagnósticas que se logra hacer a la población. En Ecuador -detalla Simancas- el índice de positividad (número de test confirmados del total de muestras realizadas) es de entre 30 y 50%.

En otros países es de menos del 10%. Esto implica que se las realiza a pacientes más graves y no se buscan casos leves o asintomáticos. Núñez critica que sean los municipios los encargados de tomar la decisión final. “En algunos cantones no se cuenta ni con un médico, además no se tienen herramientas estadísticas exactas para decidir”. De su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, insistió en que el mecanismo y las reglas de rojo, amarillo y verde se han fijado para mayo.

“Los municipios pueden decidir si se aplica todo el mes, o cada semana. Cada municipio debe tomar la decisión analizando su propia realidad”. Mientras los municipios estén en rojo, el Gobierno -dice- seguirá trabajando en el control y orden público para que se implementen las decisiones, se incrementará la capacidad del sistema de salud: camas, unidades de terapia intensiva, ventiladores, medicinas; y se seguirán buscando opciones para reactivar la economía y salvar los empleos.

Tras los anuncios públicos que ya hicieron los alcaldes sobre el semáforo, algunos COE cantonales se reunieron y comenzaron a oficializar su decisión. Otros lo debaten hoy, 2 de mayo.

En Ambato, el COE, presidido por el alcalde Javier Altamirano, mantiene las restricciones del semáforo rojo, ya que no hay las condiciones y garantías necesarias, y todo dependerá del avance de la pandemia y comportamiento ciudadano en la urbe.

La medida estará vigente del 4 al 10 de mayo y se hará una evaluación. En Esmeraldas, el COE cantonal sesionará a las 14:30 de hoy para ratificar la continuidad del aislamiento. Los siete municipios de la provincia decidieron seguir en rojo.

(El Comercio)