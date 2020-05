1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 01 Mayo 2020

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, declaró este domingo durante una entrevista, que al menos el 60 % de los habitantes del país se contagiarán con el nuevo coronavirus hasta junio."Eso no quiere decir que va a haber una mortalidad brutal, porque la tasa de mortalidad es muy chiquitica, es alrededor del 1 %".

El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, dice que hay que enfocarse en las cifras, por ejemplo, expuso que en Guayaquil hasta ahora hay 7365 muertos por coronavirus, pero la curva ha bajado de 470 fallecidos diarios a 34. "La curva viene descendiendo drásticamente, para llegar a la cifra de dice el ministro de Salud tendría que haber un rebote catastrófico de la pandemia".

Expuso que este fin de semana vamos a saber exactamente la situación en Guayaquil: contagiados, no contagiados y curados. En 15 días harán una encuestas adicional y ahí se sabrá si está mejorando o empeorando.

Respecto a dudas en la efectividad de las pruebas rápidas para COVID-19, dijo que “cuando las pruebas son buenas, no importa si son rápidas, si compra cosas -chimbas-, son caras y malas”.

Pago de la deuda y la situación económica

“Hay un funcionario que después del presidente debe tener la mayor credibilidad, el ministro de Finanzas, peor en crisis cómo esta. Al ministro de Economía y Finanzas yo no le creo nada y me ratifico”, dijo.

Después del pago "del capital" de los bonos 2020, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que la plata (2 mi millones de dólares) llegaría inmediatamente. "No sé qué significa eso para el ministro, porque hasta ahora no llega ni un centavo (...) El ministro le miente a los ecuatorianos y la los organismos internacionales".

Ante esto propone un juicio político contra Martínez, pero si el presidente Lenín Moreno, lo mantiene o nombra alguien peor, no se puede hacer más.

Para Nebot, en materia de deuda externa de bonos, hay un solo camino: "Señores acreedores, no les voy a pagar ni un centavo de capital ni intereses, hasta que nos sentemos en la mesa, ustedes me amplíen el plazo, me bajen los intereses y me hagan una quita de capital".