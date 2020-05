1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 01 Mayo 2020

El calendario electoral está aprobado y no se han realizado modificaciones, reiteró este viernes el consejero José Cabrera al decir que por la situación de la emergencia sanitaria en Ecuador pidió a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, una reunión para revisar hito por hito ya que hay algunas que no se podrán cumplir como la campaña de cambios de domicilio.

Dijo que una modificación al calendario debe ser consensuado con el Tribunal Contencioso Electoral y hay plazos que deben cumplirse, por lo que propone tener más días de votación y que se incrementen el número de mesas para evitar aglomeraciones. "No podemos poner en riesgo la salud de los ecuatorianos, pero tampoco podemos irnos en contra de la Constitución".

No ve viable implementar el voto telemático porque este se efectúa por Internet y tanto el tiempo como los recursos "nos quedan cortos para cambiar la modalidad". Además, recordó que en Ecuador el voto es obligatorio y no sería justo que alguien sea multado por no tener Internet ni un dispositivo con acceso a este servicio.

"Debemos cumplir lo que establece la Constitución, donde se indica que el voto debe ser universal, directo, secreto y escrutado de forma pública. Cualquier alternativa de voto que sea considerada debe cumplir esa legalidad", agregó al reiterar que el analfabetismo digital en el sector rural es alto.

Por otro lado, informó que trabajan en el reglamento para los consejos consultivos, los cuales una vez concluidos posibilitarán inmediatamente reuniones virtuales con las organizaciones políticas, para que puedan aportar también con ideas en el contexto de esta situación.

Pero lamenta que se hayan demorado 40 días para realizar una sesión del Pleno del CNE y sin embargo, solo se aprobó el reglamento para estas sesiones virtuales. "Me da mucha pena, pues he venido pidiendo que nos reunamos. Las áreas técnicas necesitan directrices de las autoridades para seguir trabajando", concluyó. (PMB)