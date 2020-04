1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 29 Abril 2020

Tenemos que defender la dolarización y para hacerlo necesitamos dólares de la comunidad internacional, que "tienen la obligación moral de ayudar a países pequeños como el Ecuador", manifestó este miércoles el líder de CREO, Guillermo Lasso, en entrevista radial.

"Se deben activar las líneas de emergencias de los acuerdos con organismos multilaterales", dijo al afirmar que se requieren recursos para salvar empleos y salvaguardar la economía.

Criticó, por otro lado, que el gobierno actúe con timidez y que en el proyecto de Ley Humanitaria "nos manden la papa caliente, nos pongan nuevos impuestos y pidan contribuciones a los que ganan menos de $100 mil al año".

Por ello CREO no aceptará ni votará a favor de nuevas contribuciones, "el bloque legislativo está en contra de poner nuevos impuestos a los ecuatorianos".

"No hay lógica en que las empresas salven a las empresas. No han vendido en los últimos dos meses, no tienen para pagar lo que ya deben y menos tendrán para pagar nuevas contribuciones al Gobierno".

A su juicio, los que "más tenemos somos los que debemos contribuir", no se le debe pedir a los padres de familias que están angustiados por la pensión de los colegios que den dinero al Estado. (PMB)