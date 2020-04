1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Abril 2020

El presidente de la Asociación de Municipalidad de Ecuador (AME), Raúl Delgado, pide al Gobierno central que cancele las transferencias mensuales que adeuda a los municipios –que entre marzo y abril suman $340 millones–, a fin de enfrentar con solvencia la emergencia por la COVID-19 y asumir la responsabilidad política de lo que pase en cada cantón, como lo ha dispuesto el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

¿Cuál es su opinión sobre la resolución del COE de que los municipios se encarguen de tomar las decisiones sobre restricciones?

Ya hemos venido tomando decisiones sobre movilidad, manejo de mercados y desechos sólidos, garantía de servicios. Hasta otras, como dotación de víveres, alimentación y hospedaje para la fuerza pública, por ello tenemos 18 alcaldes contagiados y más de cien funcionarios fallecidos.

¿Cuál es la diferencia?

No es una responsabilidad nueva, no nos coge por sorpresa, obviamente, es una responsabilidad política adicional porque si algo pasa en una de las ciudades, ya la carga no va a ser para el Gobierno, sino para los alcaldes... Creo que no nos queda otro camino que tomar decisiones cercanas a la realidad que vivimos.

No todos los municipios tienen recursos para enfrentar la emergencia. ¿Cómo van a hacer?

Es conveniente que el Gobierno pueda seguir entregando asignaciones pendientes, cada territorio tiene diferentes realidades...

¿Cuáles son los pedidos que hacen al Gobierno para enfrentar esta emergencia?

Entendemos que el Gobierno no tiene plata... (pero) hemos solicitado que se prioricen los recursos a los municipios que no tienen nada en sus cuentas, 152 municipios pequeños somos dependientes del Gobierno central... Adicional, para algunos municipios está pendiente la devolución del impuesto al valor agregado.

Todos necesitarán más recursos...

Aspiramos a que nos asignen lo adeudado a los 221 municipios, inclusive Guayaquil y Quito... Que nos entreguen recursos pendientes que nos adeuda el Estado central por parte de febrero, marzo y abril... casi $170 millones recibimos por mes, si hablamos de dos meses, $340 millones. Ha habido transferencias la anterior semana, queremos que sinceren los datos.

Las prefecturas son el nivel intermedio, ¿qué harán?

Ellos han entrado más a criticar las decisiones, yo creo que no debemos entrar en la parte más irresponsable que es la crítica, creo que debemos unir esfuerzos y sumar acciones. (El Universo)