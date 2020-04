1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 50% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 28 Abril 2020

El asambleísta Guillermo Celi informó este martes 28 de abril, que votó en contra "absteniéndose" del informe para el primer debate de la Ley Económica Urgente, Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19.

"La Comisión falló 8 a 5, a favor de cobrar más impuestos a los ciudadanos. Se mejoró radicalmente el proyecto de ley planteado por el Gobierno, pues personalmente vigilé que se cuiden los intereses de los más humildes y de la clase media en general, proponiendo una nueva ley que permita que no se desaloje a las personas que viven en una vivienda arrendada, permitiéndose que difieran los arriendos que no puedan pagar cuidando a más de 4 millones de personas, que viven en arriendo, protegiendo además, a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria, que se encuentren calidad de arrendadores quienes podrán llegar a un acuerdo con el arrendatario", dijo.

Adicionalmente, señala que ha logrado que se incorpore al proyecto de ley una normativa que cuide la reactivación de las empresas y por ende el empleo, donde se evita que las empresas quiebren y tengan que prescindir de sus empleados.

Recalcó que desde el primer día que llegó a la comisión el proyecto de Ley, expresó su decisión de no aceptar la propuesta de imponer más impuestos. "La crisis no se solucionará exigiéndole a la gente dinero que no lo tiene. Hoy no hay trabajo si las empresas no producen.

Seguiré cuidando el bolsillo de los ecuatorianos, vamos a seguir exigiendo que se busquen mecanismos para traer recursos del exterior y, que no se le saque más plata a los ciudadanos honestos del país".