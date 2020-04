1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 28 Abril 2020

Andrea Scacco, alcaldesa de Ibarra, habló en Radio Sucesos, respecto a las acciones y desiciones que aplicará en la Ciudad Blanca a partir del 4 de mayo.

"En el cantón Ibarra tenemos alrededor de 70 personas contagiadas y 8 decesos, esta cifra es alarmante y por esto tomé la decisión de seguir con el semáforo en color rojo”, dijo.

A la alcaldesa le sorprendió que el Gobierno Nacional cargue la responsabilidad a los municipios, "ya que le gobierno debía analizar y tomar esa decisión".

Sin embargo, menciona que tomará decisiones y trabajará por el bien de los ciudadanos.

"El gobierno hace dos meses no nos paga las rentas y si las cosas siguen así, no vamos a poder pagar sueldos el próximo mes. Hasta la fecha hemos realizado todos los esfuerzos para no evidenciar los problemas económicos, pero la situación se vuelve insostenible", apuntó.