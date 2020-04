1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 24 Abril 2020

La bancada correísta de Revolución Ciudadana, publicó un documento la tarde de este viernes 24 de abril, donde señala que si el Gobierno carece de voluntad y capacidad para superar la crisis, lo más responsable es que de un paso al costado. "Nuestra Bancada Legislativa hará lo mismo si un nuevo liderazgo democrático y firme lo requiere".

En el comunicado, afirman que el Gobierno de Lenín Moreno debilitó el Sistema de Salud Pública de manera permanente, redujo toda la inversión, recortó cada año el presupuesto del sector, declaró que los hospitales son difíciles de administrar y que ya no los construirían para dar paso a la telemedicina.

"Se estima que despidió a 4.000 servidores de la salud y despreció el trabajo y el apoyo de 400 médicos cubanos", señalan.

Además, mencionan que a pesar de que ya en los primeros días de enero la Organización Mundial de la Salud recomendó a los países tomar medidas preventivas, el Gobierno no lo hizo. "No transfirió recursos económicos para la emergencia, no dotó al sistema de los insumos necesarios, le mintió al país sobre las pruebas de diagnóstico y pagó deuda externa cuando esos recursos eran fundamentales para la salud y la vida de los ecuatorianos".

COMUNICADO | Si el gobierno de @Lenin y @ottosonnenh carece de voluntad y capacidad para superar la crisis, lo más responsable es que de un paso al costado. Nuestra Bancada Legislativa @somos_rc hará lo mismo si un nuevo liderazgo democrático y firme lo requiere.@MashiRafael pic.twitter.com/1acmWM4mS5 — RC Compromiso para recuperar la Patria (@CompromisoRC) April 24, 2020