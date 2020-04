1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 22 Abril 2020

El registro de defunciones de la Dirección General del Registro Civil aumentó notablemente en los últimos dos meses. Del 1 de enero al 15 de abril de este año en la provincia del Guayas (Zona 8) la suma de decesos llegó a las 14 561, siendo abril hasta ahora el periodo que más fallecidos se registra con 6703.

El vicepresidente de la República, Otto Sonennholzner, explicó que según los estándares internacional, sólo se contabiliza el número de fallecidos por COVID-19 si se tiene un exámen positivo, sin embargo, en Ecuador, esa cifra fue comparada con la del Registro Civil.

"Eso no lo ha hecho ningún otro país, eso no quiere decir que no haya ocurrido (...) Esas cifras, también demuestran una disminución de la mortalidad en el resto del país, porque las medidas que fueron tomadas por el Gobierno, fueron las correctas; Guayaquil fue una lamentable excepción", dijo en entrevista con Patricia Janiot.

¿Por qué Guayaquil?

El segundo mandatario señala que el principio tuvieron dificultades con el levantamiento de cadáveres, porque la ciudad no estaba preparada para que el Gobierno se hiciera cargo del servicio mortuorio,"pero eso está resuelto y esa estapa ya está superada".

Señala que Ecuador ya tiene resuelto el tema del manejo de fallecidos, cuenta con el personal médico dotado con lo que necesita para enfrentar la pandemia y "estamos luchando aún contra el Covid-19 en Guayaquil, pero hemos disminuido a una cuarta parte el número de fallecido y mejorado la atención de salud".