Detalles Publicado el Miércoles, 22 Abril 2020

Paúl Granda presentó este martes 21 de abril, su renuncia irrevocable, a la Presidencia del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social (IESS).

"El gran trabajo y esfuerzo del IESS no puede ser empañado por una campaña mal intencionada de grupos interesados en desestabilizar la seguridad social. Con todo el afecto, he presentado, el día de ayer, mi renuncia irrevocable al presidente", dijo a través de su cuenta oficial en Twitter.

Los reclamos exigiendo la salida de Granda iniciaron luego de que el IESS estuviera a punto de adjudicar un contrato por 10 millones de dólares para la compra de insumos médicos.

En esa lista estaban mascarillas N95 por 12 dólares cada una. En el mercado, ese producto cuesta menos de cuatro dólares.

En su renuncia irrevocable, Grada agradece al presidente Moreno “porque a pesar de que hemos sido criticados injustamente, y de que he sido objeto de un ataque inmisericorde por no haberme prestado a los oscuros intereses que sugerían acabar con el IESS, usted me ha ratificado su confianza y respaldo”.

