Detalles Publicado el Sábado, 18 Abril 2020

María Paula Romo, ministra de Gobierno, explicó la noche de este viernes 17 de abril, la situación sobre la realización de pruebas rápidas y PCR en el país.

En un programa especial transmitido por los medios públicos, la funcionaria ofreció detalles de la actual situación y de las acciones adoptadas para mantener el orden, la seguridad y la productividad a un mes del aislamiento debido a la crisis sanitaria por el brote mundial de Covid-19.

“Ha sido un mes muy difícil, esta pandemia ha azotado principalmente a Guayas y Guayaquil, y hoy tenemos la presencia del virus con personas contagiadas en todo el territorio nacional”, agregó.

Informa que "estamos a medio camino" entre evaluar lo que ha pasado y lo que vienen en las próximas semanas. Además, señala que es fundamental tener una mayor capacidad para realizar pruebas de Covid-19 para poder cambiar las medidas.

Admitió que todavía “es muy poco” la cantidad de pruebas que se realizan en el país, sobre todo para una siguiente fase de salida a la pandemia.

Sobre la capacidad para atender a los pacientes con COVID-19 en los hospitales públicos dijo: "El número de camas no ha sido sobrepasado, pero sí tuvimos déficit de médicos".

Romo aseguró que durante todo abril se va a continuar con las "más altas" restricciones de movilidad.

Leyes en la Asamblea

El Gobierno envió el pasado jueves la Ley Humanitaria y la del Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

Romo indicó que en caso de que esta no sea apoyada políticamente por parte de los empresarios, trabajadores y la Asamblea, le están diciendo que no al país. "Esta no es una iniciativa del Gobierno, esta es una medida para poder responder a la crisis y para que el país tenga una salida. Si es que la Asamblea tiene una mejor alternativa a la que el Gobierno ha presentado, estamos deseosos de escucharla".

Acerca de la posibilidad de la muerte cruzada, señaló que harán lo que sea necesario para encontrar una salida.

También rechazó las noticias falsas que circulan durante la emergencia sanitaria que producen “caos” que traen como consecuencia aglomeraciones en la población. A esto, añadió la problemática causada por la especulación para provecho ilícito comercial en insumos médicos como tanques de oxígeno, mascarillas, guantes, entre otros.