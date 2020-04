1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Abril 2020

Este viernes 17 de abril de 2020, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, recorrió los hospitales Delfina Torres de Concha Centro y Sur, de la provincia de Esmeraldas, con el objetivo de verificar las acciones que se ejecutan en territorio para evitar la propagación de COVID-19.

La máxima autoridad estuvo acompañada por el gobernador de la provincia, Pablo Hadathy, la alcaldesa Lucia Sosa, el coordinador Zonal 1, Rennzo Vásconez y el gerente del hospital, Roberth Cedeño, quienes corroboraron los servicios en atención integral de salud que ofrece este centro sanitario a favor de la población.

Durante el recorrido, el ministro Zevallos destacó la implementación de un área exclusiva de 90 camas para pacientes con COVID-19. A la fecha, el nosocomio ha registrado 9 altas hospitalarias, quienes cumplen períodos de aislamiento domiciliarios.

“Hoy estamos aquí para que sientan nuestro apoyo y respaldo. Ustedes están en la primera fila de combate y no están solos. He recorrido su hospital y me voy tranquilo de saber que están muy bien organizados, esto demuestra que el trabajo dará frutos durante esta emergencia”, indicó el ministro Zevallos, durante una reunión con el personal médico de esta casa de salud.

Además, se trasladó a las antiguas instalaciones del Hospital Delfina Torres de Concha que, debido a la emergencia sanitaria, está en evaluación por las autoridades para una probable apertura de servicios a favor de la comunidad.

“Mi compromiso es con la ciudadanía. Hoy les doy mi palabra que trabajaremos juntos por la reapertura de esta casa de salud”, aseguró el secretario de Estado.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), doblega acciones y estrategias en territorio para combatir la pandemia del coronavirus en el país. Asimismo, exhorta a la ciudadanía a quedarse en casa y a cumplir todas las medidas sanitarias y de restricción vigentes en Ecuador.