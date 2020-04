La asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Cristina Reyes, le pidió al presidente de la República, Lenín Moreno, que "no ofenda la dignidad del país y no siga premiando a los incompetentes, como lo hizo con Richard Espinosa. Su silencio genera sospechas".

¿Qué esconden en el IESS que no acepta la renuncia de Paúl Granda?, ¿Quieren seguir con el reparto o tapar la corrupción?, preguntó.

Reyes, afirmó que Moreno "cada día aparece un nuevo negociado en su círculo íntimo". Apuntó que el país no cree en sus palabras mientras siga respaldando a "Granda (mascarillas) en el IESS, Martínez (bonos) en Finanzas, y Roldán (mina de cobre). ¡Saque a esos malos funcionarios!".

