Detalles Publicado el Miércoles, 15 Abril 2020

El prefecto del Azuay, Yaku Pérez, gestiona ayuda para solventar la crisis por el COVID-19. Se han invertido cerca de $1 millón, provenientes de las utilidades que tuvo el Gobierno Provincial en Elecaustro. Además, se realizó una radio maratón que recogió $45 000.

¿De qué manera se ha canalizado ayuda?

Con canastas agroecológicas para que la gente se quede en casa y no salga a comprar los alimentos. Se han vendido más de 11 000 y es una ayuda al campesino pagando el precio justo. Hemos entregado 60000 canastas solidarias, pero si el COVID va de largo tocará distribuirlas más a personas en estado de vulnerabilidad. Entregamos cinco respiradores al hospital del Seguro Social y al Vicente Corral Moscoso, y también insumos. Construiremos espacios para que los médicos se duchen antes y después de atender, para que no se contagien. Además, iniciamos la desinfección de los puntos de aglomeración de Cuenca y en los cantones.

¿Cambiaron los planes de inversión y obras de la Prefectura?

Nos cogió de sorpresa. Teníamos previsto hacer “un mundo” de proyectos que ya estaban planificados, pero dimos un giro de 180 grados: suspender la construcción de obras de cemento porque no tendría sentido realizarlas si no hay gente que las utilice.

¿Ha pasado por alguna situación parecida?

Un momento duro fue el desastre de La Josefina en 1993. Había que canalizar alimentos, apoyo para construcciones y más necesidades, en esa época era dirigente de las organizaciones campesinas. El trabajo era más difícil porque dependíamos de las entidades. Ahora la situación, en cuanto a recursos, se abre más fácil por el cargo en el que estoy, pero aun así toca estar lidiando. Tenemos la posibilidad de tomar decisiones y nuestros proyectos se replican en otras ciudades.

¿Cómo están los sectores rurales del Azuay?

A ellos no les ha llegado con tanta fuerza el virus, pero al no tener transporte no pueden sacar sus productos y se pudren. El trabajo de la empresa pública Agrokawsay es comprarles sus productos y venderlos en la ciudad. El papel de una entidad pública es ser el medio que comunique a los productores y campesinos con los consumidores.

En esta crisis usted ha coordinado acciones con representantes del Gobierno y del Municipio de Cuenca, de quienes ha sido crítico.

Hay que bajar las banderas políticas y uno tiene que ser responsable con la vida y la sociedad. Hacer una tregua. Pero uno debe seguir reclamando cosas que no están bien, como que queden en la impunidad casos como la adquisición de mascarillas con sobreprecio en el IESS. Pero todos debemos arrimar el hombro en minga, donde nadie está adelante ni atrás, sino juntos.

¿Qué tan importante fue la participación de la gente en la radio maratón?

Fue algo gigante. Los depósitos son de $5, $12, $20, fue el pueblo el que aportó. Los grandes siguen con una deuda ética. Tal vez porque no quieren que la Prefectura lo canalice, pero dejo para que su conciencia responda ante la sociedad. Más que solidaridad es responsabilidad social. Esos depósitos pequeños tienen ese valor simbólico, espiritual, que levanta al pueblo. Porque cuando se despierta su corazón nos vuelve invencibles.

¿Qué es lo que más necesita la gente en estos momentos?

En la zona rural necesitan las semillas e insumos para cultivar y en la zona urbana lo que más faltan son alimentos. También faltan insumos como mascarillas, pero, ¿cómo van a comprar mascarillas si no tienen plata?, ¿cómo decimos quédense en casa si no tienen qué comer? Hay que ser realistas, la gente está en una encrucijada: o me muero del coronavirus o me muero de hambre. (El Universo)