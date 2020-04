1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Abril 2020

El partido Revolución Ciudadana, publicó este lunes 13 de abril, un comunicado en el que aseguran que las medidas económicas presentadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, para enfrentar la crisis del COVID-19, "son tardías, insuficientes, timoratas y no atienden las necesidades apremiantes de los ecuatorianos".

"Estamos entre los países que peor han manejado esta pandemia. Prácticamente 4 meses han pasado desde que el gobierno fue advertido de lo que se venía y no se preparó. No asignó los recursos que una crisis sanitaria demanda, no contrató personal, no adquirió respiradores artificiales, no se abasteció ni de pruebas de diagnóstico ni de implementos de bioseguridad, entre otros", aseveran.

Además critican los despidos del personal en el sistema de salud, a la reducción de los presupuestos e incluso a la terminación de acuerdos de cooperación internacional.

#Es claro que el gobierno no es responsable de la existencia de una pandemia que asombra al mundo, así como también es evidente su incompetencia para entregar información confiable, para detectar casos de manera temprana o para manejar todo lo relacionado a los fallecimientos. Lo que ha sucedido, sobre todo en Guayas y la ciudad de Guayaquil, es imperdonable para un Estado moderno. Ningún país homólogo de la región ha hecho padecer así a sus ciudadanos", dijo.

#COMUNICADO | Depuraremos la iniciativa legal del gobierno en el debate legislativo. Eliminaremos toda acción que pretenda meterle la mano en el bolsillo a los que menos tienen o constituir una junta de notables para administrar recursos públicos. #ConLaGente pic.twitter.com/2tYZGy8Hcm — somosRC (@somos_rc) April 12, 2020