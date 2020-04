1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 53% (3 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Abril 2020

La Fiscalía de Ecuador llegó a determinar que entre 2012 y 2016 operó una estructura conformada por exfuncionarios públicos, entre los que estaba Rafael Correa, en conjunto con empresarios que entregaban sobornos a cambio del otorgamiento de contratos.

En entrevista con La W el expresidente sostuvo que La fiscal general, Diana Salazar, fue puesta para proteger a Lenin Moreno. “la consigna es condenarme y purgarme para las próximas elecciones”.

“Ha habido tanta mala fe que no hay ni siquiera sobornos, a mí me involucran por gusto. Esta mujer no busca la verdad, primero dijeron que eran 7 millones en sobornos y no tienen pruebas. Todo es invento de esa señora. Esta mujer está chiflada”.

Sobre la posibilidad de ir a dar declaraciones a Ecuador el expresidente explicó que no tendría garantías. “En Quito no hay justicia”.

Además, manifestó que su caso es “calco y copia” de lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner y Lula Da Silva. “Ya no matan a la persona como en los 70, matan su reputación. Es una estrategia regional”.

Sobre las acusaciones en su contra con respecto a la manipulación de la Justicia dijo que “es un error garrafal creer que para que haya justicia el fiscal debe ser enemigo del presidente. Me acusaron de tener influencia en la Justicia, pero yo no conocía a ningún juez. Ahora todos los jueces son encargados, si no tenemos sistema de justicia independiente no vamos a salir del subdesarrollo. No pueden existir estas cosas en un verdadero estado de derecho”.

Finalmente, habló sobre la crisis por el coronavirus en Ecuador el expresidente dijo que el sistema de salud está colapsado por culpa del neoliberalismo. “El 29 de febrero detectamos la primera persona. Hasta el 16 de marzo declararon la emergencia, pero no han dado un peso y en un mes solo llevamos 15.000 pruebas”. Además, sostuvo que se están viendo las consecuencias de un Gobierno que se impuso para tumbar a Correa. “Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis”. (La W)