Miércoles, 08 Abril 2020

Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, sentenciado por liderar la red de corrupción que entre los años 2012 y 2016 recibió “aportes indebidos” en el Palacio de Carondelet para el financiamiento de su movimiento político a cambio de adjudicar contratos del Estado a empresarios, se pronunció este martes.

"En el peor momento de la crisis sanitaria que vive nuestro país, convertido en centro de atención a nivel mundial por el pésimo manejo de la situación y el horror de lo que se vive a diario, lo que se debe procurar y privilegiar, es salvar vida. Lo ha dicho Rafael Correa en medios y redes, y la ciudadanía lo clama a voz en cuello. Pero, parece que nuestros actuales gobernantes no lo ven, o no quieren verlo. Peor aun, simplemente, no les interesa verlo", dijo en la red social Twitter.

Según la hermana del exmandatario, el Gobierno solo esta pendiente de promover la persecución a "Rafael", "por sobre el riesgo al que somete a la gente, violando sus propias disposiciones, al convocar a una audiencia presencial, para leer sentencia en caso Sobornos, mas conocido como Caso Bochornos".

