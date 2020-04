1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 07 Abril 2020

Las cámaras de Comercio, Industrias, Marítima, Construcción y de Pesca se juntaron con la Espol, Solca, distribuidores farmacéuticos, sistemas aduaneros, estudios jurídicos y empresarios independientes, para conformar el Comité de Emergencia por el Covid-19, en Guayaquil.

La intención es ayudar a resolver, con gestión y vías de financiamiento los problemas que afronta el combate al virus.

El obejtivo principal es evitar que se contagien y mueran los trabajadores de salud, los que recogen la basura, los vigilantes, policía, los transportistas y demás ciudadanos.

Así lo afirmó el líder del Partido social Cristiano y Madera de Guerrero, Jaime Nebot, quien agradeció el trabajo que está haciendo el comité.

"Lo importante no son solo los equipos ni la plata, sino el tiempo, la oportunidad y la prioridad, porque no estamos luchando contra plazos formales, sino contra la muerte que no da plazo ni tregua", dijo.

Al ser cuestionado por no pronunciarse al inicio de la pandemia del Covid-19, Nebot explica que no le gusta "figurar" y en este momento no quería ser un motivo de más confusión.

"No soy persona que se presenta a dar discurso, me presenté y dije aquí están los primeros 5 mil tratamientos para salvar a la gente (...) Ahora el comité a llegado a 32.500 tratamientos, 20 respiradores de unidades de cuidados intensivos, 50 mil raciones de alimentos para repartirla a los más vulnerables. Además se está trabajando en el abastecimiento para que los serranos vendan y los costeños coman", dijo.

Anunció que las medicinas se entregarán previo a certificados médicos y visado de la autoridad correspondiente, a dos grupos, al ya positivo y aquel que sin hacerse la prueba y sin ser atendido evidencie sintomas de la enfermedad.

Recalcó que los equipos que se están entregando, las mascarillas, trajes, lentes y protectores de zapatos irán directamente a los profesionales de la salud.

"Yo soy un soldado más en esta guerra que tenemos que vencerla: con calma, con responsabilidad, con eficacia y con solidaridad", dijo al tiempo que aseveró que sería criminal utilizar una oportunidad como esta para hacer política.

Señala que hay que estar juntos "no necesariamente revueltos", porque la experiencia le ha demostrado que esas grandes reuniones se vuelven analíticas, filosóficas y la gente necesita rapidez.

En otro orden de ideas, le cuestionan a Nebot su opinión sobre la sentencia en el Caso Sobornos, a lo que el exalcalde de Guayaquil, respondió que el culpable sea quien sea y esté donde esté, debe ser sancionado, "he ir a parar dónde tiene que parar, en la cárcel. Y eso no es personalizar las cosas, esto es poner las cosas en su sitio".