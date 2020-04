1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (3 Votes)

Martes, 07 Abril 2020

Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, compuesto por los jueces Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela, dio este martes lectura a su decisión en la acusación conocida como Caso Sobornos 2012-2016.

El exasambleísta Christian Viteri, aseguró a través de su cuenta en Twitter, que el Tribunal ha seguido al pie de la letra "los caprichos de la Fiscalía".

A su juicio, no va a existir tribunal en el mundo donde se pueda sostener esta sentencia. "Será caso de estudio. Claro qué hay culpables, pero no quienes no nos encuadramos en el tipo penal".

Señaló que apelará a "esta injustísima sentencia, donde en el colmo de los colmos se pone a todos en el mismo saco".

Según Viteri, "jamás" la Fiscalía demostró que actuó con dolo y "jamás dije que no me importaba el origen y probé que lo dineros de campaña que siempre creí venían de AP se depositaron en BNF".