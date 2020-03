1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Martes, 31 Marzo 2020

La situación crítica que genera el COVID-19 se debe enfrentar entre todos: El Gobierno, los municipios, las prefecturas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el sector privado y los ciudadanos.

Así lo afirmó el líder del Partido Social Cristiano (PSC) y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, durante una entrevista, la mañana de este martes 31 de marzo, con La Posta.

"La disyuntiva no puede ser me muero de la enfermedad o me muero de hambre, porque la gente no se va morir de hambre, van a salir a las calles a buscar qué comer (...) Si no se buscan soluciones se va generar un caos social muy complicado", dijo.

Por lo tanto, considera que se deben buscar soluciones para que no se vean afectados los más pobres, pero tampoco los que mueven la economía del país. "No podemos perder más tiempo".

Señala que el Gobierno debe hacer respetar sus decisiones. "Si sacas a las Fuerzas Armadas a la calle, tienes que hacerla respetar. Si hay algo peor que no tomar decisiones, es tomarla y no hacerla respetar (...) Hay que sancionar al indisciplinado no al necesitado".

Además, cuestionó que para importar los esencial, como mascarillas y guantes, se tenga que hacer un trámite burocrático.

Nebot considera imperante mantener protegidos a quienes mantienen la ciudad, los transportistas que distribuyen alimentos, enfermeras, médicos y quienes recogen la basura.

Tratamiento de fallecidos

Sobre el tratamiento de los fallecidos en Ecuador, señala que la alternativa no puede ser que el muerto permanezca en las casas, hospitales, clínicas y las calles.

Considera que el Gobierno debió colocar grandes congeladores en los hospitales y mantenerlos ahí mientras se soluciona el problema. "Si nos vamos a exponer aquí a una descomposión que va traer otro problema".

Contagios en Guayaquil

Considera que el alto índice de contagiados en la ciudad, se debe 'en parte' a que fue la primera en recibir un infectado por coronavirus en el país. Además señala que muchas personas, por las vacaciones de la Costa, salieron del país (básicamente en Europa) y 'no siendo responsable' algunos no guardaron la cuarentena que debían.

"Este tipo de ciudades, tales como New York o París, son centros que tienen movimientos muy distintos a la capital", dijo.

Además están las personas, que no son asalariados, trabajan el día a día y necesitan generar ingresos porque si no no comen.