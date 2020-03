1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 30 Marzo 2020

El líder de Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, Jaime Nebot, anunció la mañana de este lunes 30 de marzo, que a través de la Teletón se adquirieron 5.000 tratamientos de hidroxicloroquina y azitromicina para que se entreguen gratuitamente a pacientes con COVID-19.

En la próximas 72 horas se anunciará el mecanismo y requisitos de entrega de estos medicamentos, entre los cuales estarán la prescripción "médica responsable y la autorización de la autoridad pertinente".

"He recibido muchas llamadas y mensajes preguntándome que hubiese hecho yo en esta situación, hoy eso no es importante. Lo importante es lo que tenemos y debemos hacer, las Autoridades, el Sector Privado y los Ciudadanos para resolver entre todos esta pavorosa crisis sanitaria que afecta no solo la salud, sino los ingresos de nuestros conciudadanos. Yo no voy a comenzar diciéndoles que debemos mantener la calma, actuar con responsabilidad, ser eficaces y solidarios. Primero debo decirles cómo y por qué tenemos que actuar así", dijo.

Nebot hizo un llamado a la población a actuar de manera responsable durante la crisis.

"¿Estamos realmente conscientes de lo que esta pasando? Parece que algunos no comprenden que estamos soportando una plaga mundial, que enferma gravemente o mata masivamente a las personas".

El exalcalde de Guayaquil también exhortó a las autoridades, primero, que hagan respetar sus decisiones; en segundo lugar urgió a que permitan la libre y rápida importación, pública y privada sin trabas de las pruebas para el coronavirus, respiradores, mascarillas e implementos de protección, y sobre todo de las medicinas recomendadas para tratar la enfermedad.

Asimismo, pidió al Estado olvidarse de "la ortodoxia" de pagar la deuda externa y aumentar impuestos.

"No vayan contra lo que se está haciendo en el mundo: menos impuestos, bajos intereses y dinero, facilidades y estímulos a las empresas y a los consumidores para impulsar la actividad económica y el empleo”, aseguró Nebot.

Considera oportuno reestructurar y reorientar el presupuesto del Estado. "Nada es hoy más indispensable que poner el dinero incluyendo el de los nuevos préstamos, el personal, la maquinaria y la logística del Estado en función de la terminación de esta crisis".

Al sector privado, les pidió esforzarse por mantenerlo activo, para no agravar el desempleo y la crisis económica y financiera.

De igual manera, solicita copiar las experiencias exitosas que se hayan desarrollado en otros países, adaptadas a la realidad del Ecuador.

''Por ejemplo, la inmovilización de las personas es vital, pero tiene que ser complementada con los recursos económicos que necesitan quienes no pueden trabajar, quienes viven del día a día y deben por lo menos comer'', indicó Nebot.

Recomendó suplir la falta de camas en hospitales alquilando cuartos en hoteles y moteles que se encuentran vacíos para atender allí a los pacientes de COVID-19.