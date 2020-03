1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 95% (2 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Marzo 2020

"Vamos Ecuador, tómatelo en serio", es el llamado del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, quien se dirigió a los ciudadanos la noche de este martes 24 de marzo.

"Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, sabemos que están preocupados por lo que ocurre en Ecuador y el mundo, llevamos días enteros luchando para hacerles entender que el distanciamiento social es la única armas que tenemos para enfrentar el virus", dijo.

El segundo mandatario aseguró que si los ciudadanos colaboran y se quedan en casa, se podrá frenar el número de contagiados, si no, no habrá médicos o enfermeras suficientes para atender la situación y llegará el momento "que tendrán que decidir a quién salvar y a quién no".

Insistió que la mejor vacuna contra el virus es quedarse en casa. Lamentó que algunos ciudadanos no son consciente de la gravedad de sus acciones y continúan violando las medidas de aislamiento para proteger a todos los ecuatorianos.

"Ponen en peligro a nuestros abuelos, niños, padres y madres. Por culpa de esos inconscientes, somos el segundo país con más contagios, después de Brasil", aseveró al tiempo que destacó que este virus se propaga como ningún otro.

En este sentido, señaló que el Gobierno es consciente del sacrificio personal que hacen cada uno de los ecuatorianos, pero aseguró que si los casos aumentan el Ejecutivo no dudará en radicalizar las medidas.

Sonnenholzner también envió un mensaje a los empresarios: “Es cierto, van a perder dinero, pero necesitamos que arriben el hombro. Recuerden, la historia no perdonará a quienes, pudiendo sacar adelante a este país, no quisieron”.

El vicepresidente recordó las medidas que se han tomado para paliar el efecto del virus, entre ellas la ampliación del toque de queda desde las 14:00 a nivel nacional. "Desde el primer momento hemos tomado todas las medidas a nuestro alcance para mantener al Ecuador libre, seguro y saludable".